Артистка волинського драмтеатру стала лауреаткою всеукраїнської премії «Київська книга року»

Народна артистка Українистала лауреаткою Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року» – 2023.Про це повідомили на сторінці Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка у фейсбуці.Зазначають, що цей захід був ініційований і проведений Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Європейської культурної асамблеї, Національної спілки письменників України та Київської міської державної адміністрації.Відбір на здобуття Премії відбувався з 20 лютого й аж до 1 серпня цьогоріч. Результати у Інституті оголосили напередодні. Експертна рада визначила переможців у 16 номінаціях. І у напрямку «Біографічна проза» обрали Людмилу Іванівну – артистку волинського драмтеатру – за книгу «Примадонна».«Метою Премії є підтримка творчих діячів, відзначення авторів, видавництв, представників творчої спільноти, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки, популяризація творчості, утвердження високих мистецьких стандартів у національному письменстві і літературній критиці, створення умов для творчого зростання», – інформують у громадській організації.У Секретаріаті Інституту повідомили, що планують нагородження дипломантів у вересні.«Ми ж уже нині сердечно вітаємо колегу з перемогою у такому поважному конкурсі! Пишаємось вами і водночас тішимось, що маємо до цього безпосередню причетність! Зичимо сили духу, впевненості та наполегливості в майбутніх починаннях, нових здобутків та прекрасних результатів!» – пишуть на сторінці театру.