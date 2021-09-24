Відомий митець та волонтер з Луцька зібрав понад 500 000 гривень на ЗСУ
Сьогодні, 11:20
Відомий митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький з міста Луцька, який зараз – на заслуженому відпочинку, але активний у суспільному житті, організував і провів чергову благодійну акцію зі збору коштів на потреби ЗСУ. Кошти збирав адресно – для військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони з Волині.
До благодійної акції, що мала назву «НАШИМ ВОЇНАМ – ТЕПЛОВІЗОРИ Й ПРИЦІЛИ, ЩОБ ВОНИ ВНОЧІ І В ДЕНЬ РАШИСТІВ КРАЩЕ БИЛИ!», яка проходила з 22 червня, долучилися уся сім'я Іваницьких, члени їхньої родини, друзі, товариші, небайдужі добродії з різних сфер діяльності, пенсіонери, знайомі (і навіть незнайомі люди), що проживають не тільки на Волині, в Україні, але і за кордоном.
Кошти збирали згідно з проханням воїнів 100-ї Волинської бригади конкретно – на прилади оптичного обладнання, яке їм вкрай потрібне для більш ефективного використання у ближніх і дальніх боях з російськими окупантами.
Загальна сума коштів, яку зібрали усі добродії благодійної акції, становить 209 257 гривень.
З цих коштів придбали:
- Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NW1 - 1 шт. Ціна - 136 807 грн.
- Кріплення для приладів нічного бачення Rhino Mount -1 шт. Ціна - 10 850 грн.
- Ручний тепловізійний монокуляр Cyclops CP335Pro - 1 шт. Ціна - 46 231 грн.
На залишок коштів придбали далекомір Vortex Diamondback HD 2000 (LRF-DB2000) - 1 шт., вартістю 13 500 грн, та батарейки пальчикові у кількості 75 шт.
Усе це обладнання передали конкретно в руки військовим з 100-ї Волинської бригади. Воно вже поїхало на передову, щоб допомагати у вирішенні багатьох конкретних завдань контрнаступу Збройних Сил України.
Усім людям, які підтримали дану благодійну акцію і виділили свої благодійні пожертви, а також його організатору - Віталію Миколайовичу Іваницькому, наші воїни, військовослужбовці 100-ї бригади, висловили щиру вдячність за допомогу у придбанні їм необхідного оптичного обладнання.
Варто сказати, що за дві благодійні акції, які у цьому році організував пенсіонер Віталій Іваницький, благодійники загалом зібрали 517 612 гривень, з яких придбали для наших воїнів-земляків дрони, тепловізори, біноклі, прилад нічного бачення та інші необхідні речі.
Під час отримання цього обладнання головний сержант 100-ї окремої бригади територіальної оборони з Волині Володимир Зубер сказав: «Така реальна підтримка земляків в тилу сприяє збереженню життя на фронті не одному солдату чи офіцеру, а це наш спільний крок до перемоги над російським агресором».
На знак подяки за отримане оптичне обладнання військовослужбовець подарував організатору цієї благодійної акції Віталію Іваницькому український прапор з підписами вдячних бійців 100-ї бригади усім благодійникам.
Як розповів пресофіцер 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині Збройних Сил України Сергій Хомінський, це – справді бойовий прапор, і свої підписи на ньому бійці ставили за кількасот метрів від ворожих позицій.
Митець-волонтер і організатор цього збору коштів для наших захисників теж подякував усім добродіям-благодійникам, хто долучився, за розуміння і можливість виділити у будь-якій грошовій сумі свою фінансову пожертву та зазначив, що благодійна акція ще раз засвідчила просту істину: тільки спільними зусиллями небайдужих людей в тилу і наших бійців на фронті ми зможемо перемогти російського ворога.
Фото – пресофіцера 100-ї ОБрТрО ЗСУ Сергія Хомінського
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До благодійної акції, що мала назву «НАШИМ ВОЇНАМ – ТЕПЛОВІЗОРИ Й ПРИЦІЛИ, ЩОБ ВОНИ ВНОЧІ І В ДЕНЬ РАШИСТІВ КРАЩЕ БИЛИ!», яка проходила з 22 червня, долучилися уся сім'я Іваницьких, члени їхньої родини, друзі, товариші, небайдужі добродії з різних сфер діяльності, пенсіонери, знайомі (і навіть незнайомі люди), що проживають не тільки на Волині, в Україні, але і за кордоном.
Кошти збирали згідно з проханням воїнів 100-ї Волинської бригади конкретно – на прилади оптичного обладнання, яке їм вкрай потрібне для більш ефективного використання у ближніх і дальніх боях з російськими окупантами.
Загальна сума коштів, яку зібрали усі добродії благодійної акції, становить 209 257 гривень.
З цих коштів придбали:
- Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NW1 - 1 шт. Ціна - 136 807 грн.
- Кріплення для приладів нічного бачення Rhino Mount -1 шт. Ціна - 10 850 грн.
- Ручний тепловізійний монокуляр Cyclops CP335Pro - 1 шт. Ціна - 46 231 грн.
На залишок коштів придбали далекомір Vortex Diamondback HD 2000 (LRF-DB2000) - 1 шт., вартістю 13 500 грн, та батарейки пальчикові у кількості 75 шт.
Усе це обладнання передали конкретно в руки військовим з 100-ї Волинської бригади. Воно вже поїхало на передову, щоб допомагати у вирішенні багатьох конкретних завдань контрнаступу Збройних Сил України.
Усім людям, які підтримали дану благодійну акцію і виділили свої благодійні пожертви, а також його організатору - Віталію Миколайовичу Іваницькому, наші воїни, військовослужбовці 100-ї бригади, висловили щиру вдячність за допомогу у придбанні їм необхідного оптичного обладнання.
Варто сказати, що за дві благодійні акції, які у цьому році організував пенсіонер Віталій Іваницький, благодійники загалом зібрали 517 612 гривень, з яких придбали для наших воїнів-земляків дрони, тепловізори, біноклі, прилад нічного бачення та інші необхідні речі.
Під час отримання цього обладнання головний сержант 100-ї окремої бригади територіальної оборони з Волині Володимир Зубер сказав: «Така реальна підтримка земляків в тилу сприяє збереженню життя на фронті не одному солдату чи офіцеру, а це наш спільний крок до перемоги над російським агресором».
На знак подяки за отримане оптичне обладнання військовослужбовець подарував організатору цієї благодійної акції Віталію Іваницькому український прапор з підписами вдячних бійців 100-ї бригади усім благодійникам.
Як розповів пресофіцер 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині Збройних Сил України Сергій Хомінський, це – справді бойовий прапор, і свої підписи на ньому бійці ставили за кількасот метрів від ворожих позицій.
Митець-волонтер і організатор цього збору коштів для наших захисників теж подякував усім добродіям-благодійникам, хто долучився, за розуміння і можливість виділити у будь-якій грошовій сумі свою фінансову пожертву та зазначив, що благодійна акція ще раз засвідчила просту істину: тільки спільними зусиллями небайдужих людей в тилу і наших бійців на фронті ми зможемо перемогти російського ворога.
Фото – пресофіцера 100-ї ОБрТрО ЗСУ Сергія Хомінського
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