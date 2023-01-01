«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Рудаков, який більше року вважався зниклим безвісти

«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Рудаков, який більше року вважався зниклим безвісти
«На щиті» на Волинь повертається воїн Андрій Рудаков.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

На початку серпня він повідомляв, що за експертизою ДНК було ідентифіковано загиблого володимирчанина старшого сержанта Андрія Рудакова, якого більше року вважали безвісти зниклим. На жаль, надії побачити його живим не справдились.

"Цієї неділі нарешті додому назавжди повернеться тіло Героя. Наш святий обов’язок зустріти його гідно. Отож 3 вересня об 11.30 траурний кортеж вирушить від вулиці Шпитальної на Луцьку, 158, де біля дому воїна о 12.00 відбудеться прощання.

О 12.15 також прошу долучитись до коридору шани по вулицях Луцькій, Ковельській, а потім і Драгоманова, де у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії о 12.30 буде здійснено чин похорону.

Поховають Героя на Федорівському кладовищі", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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