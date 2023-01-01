У Луцьку легковий автомобіль в'їхав у вантажівку

У Луцьку легковий автомобіль в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 1 вересня, у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилася ДТП.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Легковий автомобіль врізався у вантажівку. На місці події працює поліція.

Чи є постраждалі в автопригоді, поки невідомо. Рух транспорту на цій ділянці дороги дещо ускладнений.

Усі деталі згодом.
У Луцьку легковий автомобіль в'їхав у вантажівку

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Теги: Луцьк, ДТП, вантажівка
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