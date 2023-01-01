У Луцьку легковий автомобіль в'їхав у вантажівку





Про це



Легковий автомобіль врізався у вантажівку. На місці події працює поліція.



Чи є постраждалі в автопригоді, поки невідомо. Рух транспорту на цій ділянці дороги дещо ускладнений.



Усі деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 вересня, у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилася ДТП.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Легковий автомобіль врізався у вантажівку. На місці події працює поліція.Чи є постраждалі в автопригоді, поки невідомо. Рух транспорту на цій ділянці дороги дещо ускладнений.Усі деталі згодом.

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