«Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід





Підливають масла у вогонь коментарі про високі



Не обійшлося без злих жартів про «збирачів полуниці у Польщі» із лише західних областей і образ на жителів Сходу про «невдячність за надану гуманітарну допомогу від львів’ян».



Прикро, що таких відео і коментарів під ними – немало. Утім, щодо цього маємо дві новини. Перша – вищезазначені висловлювання належать не українцям, а російській ІПСО. Друга і, на жаль, не зовсім втішна – українці на такі маніпуляції таки ведуться.



Спробуємо відповісти на кілька очікуваних запитань наперед.



1. Що вказує на те, що ці відео – російська ІПСО? Може, українці і справді так думають…

Мета цих відео – досить зрозуміла: розпалити конфлікт між жителями сходу та заходу України і у такий спосіб розхитати державу. Конфлікт між «східняками» і «західняками» не є новим, але саме повномасштабна війна, як



«Наразі конфлікт "Захід – Схід" просто зник. Згідно з дослідженнями, на питання "як вплинули ВПО на життя вашого населеного пункту, де ви перебуваєте" відповідь "негативно" надали сумарно лише 12,8 % осіб», – поінформував засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко.



Він підкреслив, що до війни між «західняками» та «східняками» був надто загострений меседж «вони нас не люблять», відповідно до досліджень у Харківській, Донецькій й Дніпропетровській областях з одного боку, та Львівській і Закарпатській – з іншого.



Натомість повномасштабне вторгнення та вимушене масове внутрішнє переселення людей налагодило діалог між регіонами, що, власне, не може подобатися росії. Чого саме хочуть досягти росіяни? Схилити українців до перемовин на свої умовах, згідно з якими Україна має, на їхнє переконання, віддати східні області росії.



Як



1. Схід України, на відміну від заходу, страждає від війни більше.

2. Львів’яни намагаються нажитися на війні за допомогою високої ціни за оренду житла.

3. Схід, Північ та Південь страждають від обстрілів, а Захід – ні.



2. Що породжують ці наративи? На Заході дійсно відносно безпечно…

Так, на Заході дійсно безпечніше. Тому тут розміщують переселенців, сюди релокують підприємства та заклади освіти. Однак, піддаються емоціям, не підозрюючи, що і коментарі пишуть боти, аби «підігріти» конфлікт ще більше.



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Міряння труднощами переростають у відчуття несправедливості та злість, яка, зрештою, породжує ненависть.



3. Як зрозуміти, що відео опублікував бот?

Відео, яке потрапило в рекомендації, вочевидь, набрало багато лайків і коментарів. Однак, перейшовши на сторінку, ви побачите, ймовірно, напівпорожній акаунт, який раніше не публікував схожий контент.



4. Як реагувати на вкиди і протидіяти їм?

Точно не треба писати у коментарях, що «підвищите ціни на оренду». Найкраще з таким контентом не взаємодіяти ніяк. Намагатися щось довести боту навряд чи вийде, однак гілка коментарів точно збільшить охоплення. Тікток буде думати, що ролик цікавий, тому пропонуватиме його ще більшій кількості людей.



Натомість радимо провести просвітницьку роботу на своїх сторінках у соцмережах, не додаючи посилання на відео, і розповісти про нову російську ІПСО своїм знайомим.



Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останнім часом у тіктоці активно публікують відео під пісні «Фортеця Львів/Луцьк» – іронічні кавери на відому композицію гурту «Антитіла» «Фортеця Бахмут». Автори ролика показують знищені росією українські міста і пишуть, що Львів або Луцьк у війні постраждав найбільше. Ні, ми не переплутали: у такий спосіб висміюють чи то дорікають жителям Заходу.Підливають масла у вогонь коментарі про високі ціни на оренду житла у цих областях і мовне питання. Зловтішаються також, коли на Заході «прильоти», бо, мовляв, і спілкування українською від ракет не захищає.Не обійшлося без злих жартів про «збирачів полуниці у Польщі» із лише західних областей і образ на жителів Сходу про «невдячність за надану гуманітарну допомогу від львів’ян».Прикро, що таких відео і коментарів під ними – немало. Утім, щодо цього маємо дві новини. Перша – вищезазначені висловлювання належать не українцям, а російській ІПСО. Друга і, на жаль, не зовсім втішна – українці на такі маніпуляції таки ведуться.Спробуємо відповісти на кілька очікуваних запитань наперед.Мета цих відео – досить зрозуміла: розпалити конфлікт між жителями сходу та заходу України і у такий спосіб розхитати державу. Конфлікт між «східняками» і «західняками» не є новим, але саме повномасштабна війна, як стверджують соціологи , його ліквідувала. Про це свідчить минулорічна статистика.«Наразі конфлікт "Захід – Схід" просто зник. Згідно з дослідженнями, на питання "як вплинули ВПО на життя вашого населеного пункту, де ви перебуваєте" відповідь "негативно" надали сумарно лише 12,8 % осіб», – поінформував засновник дослідницької компанії Active GroupВін підкреслив, що до війни між «західняками» та «східняками» був надто загострений меседж «вони нас не люблять», відповідно до досліджень у Харківській, Донецькій й Дніпропетровській областях з одного боку, та Львівській і Закарпатській – з іншого.Натомість повномасштабне вторгнення та вимушене масове внутрішнє переселення людей налагодило діалог між регіонами, що, власне, не може подобатися росії. Чого саме хочуть досягти росіяни? Схилити українців до перемовин на свої умовах, згідно з якими Україна має, на їхнє переконання, віддати східні області росії.Як пишуть фахівці Центру протидії дезінформації, у цьому випадку країна-терористка використовує конкретно три наративи:1. Схід України, на відміну від заходу, страждає від війни більше.2. Львів’яни намагаються нажитися на війні за допомогою високої ціни за оренду житла.3. Схід, Північ та Південь страждають від обстрілів, а Захід – ні.Так, на Заході дійсно безпечніше. Тому тут розміщують переселенців, сюди релокують підприємства та заклади освіти. Однак, піддаються емоціям, не підозрюючи, що і коментарі пишуть боти, аби «підігріти» конфлікт ще більше.Міряння труднощами переростають у відчуття несправедливості та злість, яка, зрештою, породжує ненависть.Відео, яке потрапило в рекомендації, вочевидь, набрало багато лайків і коментарів. Однак, перейшовши на сторінку, ви побачите, ймовірно, напівпорожній акаунт, який раніше не публікував схожий контент.Точно не треба писати у коментарях, що «підвищите ціни на оренду». Найкраще з таким контентом не взаємодіяти ніяк. Намагатися щось довести боту навряд чи вийде, однак гілка коментарів точно збільшить охоплення. Тікток буде думати, що ролик цікавий, тому пропонуватиме його ще більшій кількості людей.Натомість радимо провести просвітницьку роботу на своїх сторінках у соцмережах, не додаючи посилання на відео, і розповісти про нову російську ІПСО своїм знайомим.

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