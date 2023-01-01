У Луцьку оренда квартири коштує стільки ж, як у Києві, – рієлторка. ІНТЕРВ’Ю

Повномасштабна війна, розв’язана росією, безпосередньо вплинула на ринок нерухомості в Україні. Ціни на оренду житла на Заході, зокрема у Луцьку, – захмарні, бо, як зауважила наша співрозмовниця – рієлторка, – люди готові платити за спокій.Про те, як самі українці посприяли необ’єктивному підвищенню цін на оренду, скільки коштує житло у Луцьку і які складнощі виникають під час його пошуку, пані Галина розповіла в інтерв’юУ Луцьку – мало пропозицій і водночас великий попит. Не можна, напевно, казати, що з Києва виїжджають, але те, що у Луцьку люди готові платити за спокій, – правда.На вторинному ринку Луцька однокімнатна хороша квартира коштує 7-8 тисяч + комунальні послуги. Квартира у новобудові – 10-12. Дуже рідко можна натрапити на 8 у більш обжитих будинках.Багато зверталися на початку повномасштабної війни. Здебільшого шукали на місяць, тому що надіялися, що війна закінчиться і вони повернуться додому. Спершу всі були готові платити дуже високу ціну, а коли зрозуміли, що це триватиме ще довго, почали шукати бюджетніші варіанти. Зараз є звернення від тимчасово переміщених, які у Луцьку жили понад рік. Справа в тому, що власники квартир повертаються з-за кордону. І все одно ще багато звертається.Знову повернемось на початок повномасштабної. Багато власників, з якими ми співпрацювали, тимчасово переміщених поселяли безкоштовно. Якось приїхала до нас молода жінка з трьома чи чотирма дітьми, грошей, мабуть, зовсім не мала. Власник приїхав, забрав і поселив безплатно. Вони дотепер там живуть. Ще одна жінка людей з Маріуполя поселила у дуже хорошу квартиру майже за безцінь. Але була ситуація, яка підірвала ставлення місцевих. Мережею ширилася інформація про те, що тимчасово переміщені залишили в квартирі відкритий газ і написали якусь записку. Не знаю, правда це чи вкид, але реакція на таке відповідна. Зрештою, люди скрізь однакові. Всюди є хороші, а є і погані.Розкажу про ще один випадок. У мене є клієнтка майже пенсійного віку. Хороша така жінка, працює фармацевткою. Поселилася, підписала договір на пів року. Переклеїла шпалери, пофарбувала, загалом покращила стан квартири і… її попросили виселитися, бо житло продають. От вона знову вимушена шукати квартиру. А коли? У серпні, коли дуже багато студентів.Це залежить від того, що саме ви шукаєте. Якщо кімнату чи місце в кімнаті – у серпні складніше. Якщо ні – суттєвої різниці для клієнта немає.Приблизно 2000 гривень. До початку повномасштабної середня ціна була 1000 гривень. 1500-2000 коштувала хороша окрема кімната. Раніше ціни були значно дешевші. За 3500-4000 можна було орендувати простеньку однокімнатну квартиру. В новобудові – 6500-8000.Тоді ж був коронавірус, ринок, мені здається, дуже опустився. Навіть тоді, коли світ ожив, почали відкривати підприємства, школи, перший час ціни не піднімали. А нині ціна підскочила у зв’язку з початком великої війни. Дуже багато людей ринули у Львів. Він хоч і більший, але не гумовий. Почали ставити захмарні ціни. І коли ВПО телефонували щодо оренди в Луцьку, вони самі називали очікувану вартість. Після Львова вони казали: «Хоча би 10-15 тисяч». Власники почули, що їм готові платити, тому те, що коштувало раніше 6 тисяч, нині – 10-15. Згодом, зрозумівши, що війна так скоро не закінчиться, а заощаджень надовго не вистачить, ринок пішов на спад.Мені здається, що ціни зросли максимум на 500 грн. До речі, в липні минулого року вільного житла майже не було. Важкий був місяць.Найважче було у квітні і травні минулого року. Люди виїжджали з Маріуполя. Приходили до нас, хотіли просто виговоритись. Було таке, що консультація тривала пів дня. Коли ти чуєш про всі ті жахіття з перших уст, то ще довго не можеш переварити. Мені так хотілося допомогти! А потім телефонуєш і чуєш: «Ні, ми переселенців не хочемо». Дуже важко і образливо, коли в кабінеті сидить людина, яка залишилася без дитини, без житла, а їй просто відмовляють. Одна жінка з Маріуполя розказувала, як вони по воду ходили до криниці повз трупи сусідів. А вони мусили йти, бо ті решта кілька сотень людей без води можуть померти… Ще одні люди розповідали, що виїжджали в той час, коли їхала колона росіян. Тоді багато машин розстріляли… А вони вижили лише через те, що забули хом’ячка і вертались по нього. Уявіть, хом’ячок врятував сім’ю.Зараз часто говорять, що з тваринами не можна поселятись… Я добре розумію власників, але що робити, коли не можеш залишити свого улюбленця? До мене якось прийшли люди з собачкою, і я відразу сказала, що переважно будуть відмовляти. Виявляється, це – навіть не їхня собака, вона була поранена, і ті її врятували і не можуть тепер залишити.Люди – різні насправді. Хтось не хоче селити селян, а хтось – будівельників, бо, мовляв, вони брудні, п’ють і курять. Хоча це якась стереотипна думка, не більше. Ми – посередники, тому маємо бути в добрих стосунках з обома сторонами, але інколи важко стриматись.Одна власниця, наприклад, не хоче брати на квартиру офіціантів. Ті, які беруть на підселення, не хочуть людей з позмінним графіком роботи. Військовим не охоче здають, але лише через те, що вони орендують не на тривалий час.Найпопулярніші – 33-й і 40-й Б. Часто запитують про 55-й, але там буде значно дорожче. Про Привокзальний часто запитують, але був період, коли боялися, що його можуть обстрілювати.Віддалені райони і ті, де погана транспортна розв’язка. На Дубнівській та Володимирській не охоче беруть. Вишків не є популярним. Часто кажуть, що на ДПЗ ніхто не хоче жити, але це не так. Є клієнти, які не розглядають інших районів, окрім ДПЗ.Перед тим, як звертатися до посередника, треба звертати увагу на те, скільки років він працює. Наприклад, ми на ринку – 8 років, тому у нас є перевірена база власників. Це значно знижує ризики втрапити на гачок шахраїв. Окрім того, рієлтор наперед розповість якісь деталі про житло чи його власника, аби дарма не гаяти ваш час.Ще одна важлива деталь: на консультації хороший рієлтор розповідає клієнту, як правильно говорити з власником, коли краще дивитися квартиру тощо. Але варто сказати, що результат залежить завжди від спільної співпраці клієнта і посередника.Можливо, це звучить не надто професійно, але від удачі дійсно залежить дуже багато. Буває, що люди шукають житло місяцями, а буває, що сьогодні з’явилася квартира, а вже завтра клієнти переїжджають. Зауважте також, що зараз власники влаштовують кастинг, бо охочих – чимало.Якось у нас була дуже гарна квартира, але без фото. Ми терміново шукали людей, бо власниця її хотіла здати за день. Ми поскидали контакти багатьом людям, мовляв, вже сьогодні її можна оглянути, але ніхто не хотів. Лише одна жінка написала, що хоче подивитися, але спершу таки попросила фото. І сталося так, що власниця в той час була в квартирі і мала змогу зробити світлини. Коли ми вже опублікували ці фото в інстаграмі – охочих було дуже багато. Тому хочу вкотре наголосити: якщо немає світлин квартири, це не означає, що вона в поганому стані! В результаті ту квартиру забрала перша клієнтка. Через 10 хвилин після мого повідомлення вона вже оглядала житло і підписала на місці контракт. Це хіба не можна назвати вдачею?Немає вдачі – треба наполегливість. Якщо щось не вдається, треба вірити, що знайдете ще кращий варіант.Днями у нас була гарна двокімнатна квартира за 9 тисяч гривень. Ми її запропонували своїм клієнтам, а власниця сказала, що вона її вже здала. Я зателефонувала до неї і вирішила перепитати. Виявилось, що ту квартиру дійсно дивилися і нібито хотіли, але завдаток не залишили. А так буває, коли люди мають сумніви і продовжують пошуки. А моїм клієнтам квартира дуже сподобалась, власники ще й не проти собачки були. Вони подивилися, заплатили і вже поселилися.Насправді укладати договір – необхідно. У ньому зазначені всі паспортні дані, сума, яку ви заплатили власнику, та інші додаткові умови. По-перше, він убезпечує від шахраїв. По-друге, у такий спосіб ви уникнете зайвих питань щодо відшкодовування коштів за зламаний кран, наприклад.Раніше договір укладали на рік. У нинішніх умовах раджу укладати на пів року.От для цього й потрібен договір. Звичайно, багато власників хвилюються і хочуть перевірити, чи все добре, але погоджусь, що про це варто попереджати. Треба розуміти, що на момент оренди житло належить квартирантам. Знаю, що є такі власники, які заглядають у холодильник або приходять тоді, коли немає квартирантів. Останнє – теж не дуже добре. Раптом щось зникне під час вашої відсутності. І як довести потім? Чесно кажучи, саме через ці навідини я зараз шукаю для кількох своїх клієнтів нове житло.Розмовляла