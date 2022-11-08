На Волині безвісти зник 39-річний чоловік

На Волині безвісти зник 39-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого 39-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого громадянина Шабалу Сергія Романовича, 14 жовтня 1984 року народження, жителя села Садів Луцького району.

Розшукуваний 8 серпня 2023 року покинув лікувальний заклад у селищі Торчин та на даний час місцезнаходження його невідоме.

За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Прикмети розшукуваного: зріст 175-180 см, волосся коротке, русе, очі блакитні.

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині безвісти зник 39-річний чоловік

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Теги: Розшук, поліція, волинянин
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