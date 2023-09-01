У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю, – ЗМІ

У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю, – ЗМІ
Нові винищувачі Сполучених Штатів Америки F-35, що здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії вже цього року.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, цитує "Європейська правда".

За інформацією британського видання, дві ескадрильї F-35A вже розгорнуті й незабаром прибудуть на орендовану США авіабазу Королівських ВПС Лейкенгіт в Англії.

Як зазначається, це малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань, а також здатні проводити місії класу "повітря-повітря" і збирати розвідувальні дані.

Військові джерела наголошують, що перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі, – це "значний крок", адже F-15 також здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

"Це новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і скритність, що має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони та у відомстві прем'єр-міністра відмовилися коментувати, чи були або чи будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Великій Британії.

На заході Німеччини, у місті Веце, компанія Rheinmetall вирішила побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A.

Данія до 1 жовтня 2023 року отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.

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Теги: Росія, Україна, війна
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