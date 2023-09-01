Польща заявила, що готова «повністю відрізати» Білорусь від Європи у разі потреби

Польща заявила, що готова «повністю відрізати» Білорусь від Європи у разі потреби
Глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення "серйозних інцидентів" на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до "серйозних кроків".

Про це Камінський заявив в ефірі телеканалу TVP1, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

"Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним", - йдеться в повідомленні.

Він також нагадав про рішення, ухвалене на спільній зустрічі глава МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо повного закриття кордону з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

"Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи", - сказав Камінський.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща, Білорусь
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