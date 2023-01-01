Житель Луцького району продавав «колеса» – його взяли під варту

Волинянин збував таблетки з вмістом наркотичних речовин. Його взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 50-річному жителю села Жидичин Луцького району повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту ним громадянам таблеток з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Встановлюють причетність волинянина до вчинення інших наркозлочинів.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.