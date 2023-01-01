Житель Луцького району продавав «колеса» – його взяли під варту

Житель Луцького району продавав «колеса» – його взяли під варту
Волинянин збував таблетки з вмістом наркотичних речовин. Його взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 50-річному жителю села Жидичин Луцького району повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту ним громадянам таблеток з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Житель Луцького району продавав «колеса» – його взяли під варту

Встановлюють причетність волинянина до вчинення інших наркозлочинів.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.


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Теги: наркотики, Луцький район, суд
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