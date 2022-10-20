У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята





Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема бригада ТРО.



Прикметно, що батьки багатьох вихованців ліцею служать у Волинській бригаді тероборони, яка нині успішно виконує бойові завдання на сході України.



«Щиро вітаємо юних ліцеїстів і бажаємо їм з гідністю носити військовий однострій!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Покрову Пресвятої Богородиці у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулася традиційна посвята у ліцеїсти.Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема бригада ТРО.Прикметно, що батьки багатьох вихованців ліцею служать у Волинській бригаді тероборони, яка нині успішно виконує бойові завдання на сході України.«Щиро вітаємо юних ліцеїстів і бажаємо їм з гідністю носити військовий однострій!» - йдеться у повідомленні.

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