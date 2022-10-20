У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята

У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята
На Покрову Пресвятої Богородиці у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулася традиційна посвята у ліцеїсти.

Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема бригада ТРО.

Прикметно, що батьки багатьох вихованців ліцею служать у Волинській бригаді тероборони, яка нині успішно виконує бойові завдання на сході України.
У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята

«Щиро вітаємо юних ліцеїстів і бажаємо їм з гідністю носити військовий однострій!» - йдеться у повідомленні.
У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята

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Теги: ліцей, Волинь
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