У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята
Сьогодні, 14:59
На Покрову Пресвятої Богородиці у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулася традиційна посвята у ліцеїсти.
Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема бригада ТРО.
Прикметно, що батьки багатьох вихованців ліцею служать у Волинській бригаді тероборони, яка нині успішно виконує бойові завдання на сході України.
«Щиро вітаємо юних ліцеїстів і бажаємо їм з гідністю носити військовий однострій!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема бригада ТРО.
Прикметно, що батьки багатьох вихованців ліцею служать у Волинській бригаді тероборони, яка нині успішно виконує бойові завдання на сході України.
«Щиро вітаємо юних ліцеїстів і бажаємо їм з гідністю носити військовий однострій!» - йдеться у повідомленні.
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