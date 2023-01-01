Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Іван Гайдучик

Іван Гайдучик.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Щодня гинуть за Незалежність нашої держави сини і доньки України – найкращі та найдорожчі нам люди. Маневицька громада втратила ще одного свого захисника.



У війні з російським окупантом, під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та мужність, не доживши до свого 50-річчя один день, загинув наш Герой Гайдучик Іван Якович, 1973 року народження, житель с. Троянівка.



Він з гідністю ніс військову службу, вірив у Перемогу та цілісну, вільну Україну й віддав найцінніше за цю мрію - своє життя.



Не дочекалися мужнього захисника, зразкового сім’янина дружина та троє синочків.



Сьогодні в скорботі вся Маневицька громада. Щирі співчуття всім рідним і близьким! Хай Господь дасть вам витримки і сил у цьому невимовно тяжкому горі. Вічна пам’ять і слава нашому Герою, низький уклін за захист України та всіх нас!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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