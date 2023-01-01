Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Іван Гайдучик
Сьогодні, 11:00
У бою з російськими окупантами загинув воїн з Волині Іван Гайдучик.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Щодня гинуть за Незалежність нашої держави сини і доньки України – найкращі та найдорожчі нам люди. Маневицька громада втратила ще одного свого захисника.
У війні з російським окупантом, під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та мужність, не доживши до свого 50-річчя один день, загинув наш Герой Гайдучик Іван Якович, 1973 року народження, житель с. Троянівка.
Він з гідністю ніс військову службу, вірив у Перемогу та цілісну, вільну Україну й віддав найцінніше за цю мрію - своє життя.
Не дочекалися мужнього захисника, зразкового сім’янина дружина та троє синочків.
Сьогодні в скорботі вся Маневицька громада. Щирі співчуття всім рідним і близьким! Хай Господь дасть вам витримки і сил у цьому невимовно тяжкому горі. Вічна пам’ять і слава нашому Герою, низький уклін за захист України та всіх нас!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Щодня гинуть за Незалежність нашої держави сини і доньки України – найкращі та найдорожчі нам люди. Маневицька громада втратила ще одного свого захисника.
У війні з російським окупантом, під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та мужність, не доживши до свого 50-річчя один день, загинув наш Герой Гайдучик Іван Якович, 1973 року народження, житель с. Троянівка.
Він з гідністю ніс військову службу, вірив у Перемогу та цілісну, вільну Україну й віддав найцінніше за цю мрію - своє життя.
Не дочекалися мужнього захисника, зразкового сім’янина дружина та троє синочків.
Сьогодні в скорботі вся Маневицька громада. Щирі співчуття всім рідним і близьким! Хай Господь дасть вам витримки і сил у цьому невимовно тяжкому горі. Вічна пам’ять і слава нашому Герою, низький уклін за захист України та всіх нас!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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