Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Іван Гайдучик

Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Іван Гайдучик
У бою з російськими окупантами загинув воїн з Волині Іван Гайдучик.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Щодня гинуть за Незалежність нашої держави сини і доньки України – найкращі та найдорожчі нам люди. Маневицька громада втратила ще одного свого захисника.

У війні з російським окупантом, під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та мужність, не доживши до свого 50-річчя один день, загинув наш Герой Гайдучик Іван Якович, 1973 року народження, житель с. Троянівка.

Він з гідністю ніс військову службу, вірив у Перемогу та цілісну, вільну Україну й віддав найцінніше за цю мрію - своє життя.

Не дочекалися мужнього захисника, зразкового сім’янина дружина та троє синочків.

Сьогодні в скорботі вся Маневицька громада. Щирі співчуття всім рідним і близьким! Хай Господь дасть вам витримки і сил у цьому невимовно тяжкому горі. Вічна пам’ять і слава нашому Герою, низький уклін за захист України та всіх нас!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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