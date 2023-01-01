Росія перекинула в Україну новостворену армію, – британська розвідка

Росія перекинула в Україну новостворену армію, – британська розвідка
Росія перекинула на Луганщину новосформовану 25-ту загальновійськову армію, які планувала розгорнути у грудні цього року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише Суспільне.

"Швидше за все частини нової 25-ї загальновійськової армії росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", — зазначили у британській розвідці.

У відомстві зазначили, що ще у серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї армії стверджувалося, що її розгорнуть в Україні тільки з грудня 2023 року

Аналітики припускають, що підрозділи були кинуті у бій раніше тому, що росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках.

"Однак існує також реальна можливість того, що росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість", — йдеться у повідомленні.

У серпні британська розвідка повідомляла, що росія створює на півдні України 18-ту загальновійськову армію, яка ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях на півдні України.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вночі, 13 вересня, атакували Одещину та Сумщину понад чотирма десятками "Шахедів", внаслідок дронової атаки ворога збільшилася кількість поранених.

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Теги: Росія, Україна, війна
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