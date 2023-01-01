Росія перекинула в Україну новостворену армію, – британська розвідка





Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише



"Швидше за все частини нової 25-ї загальновійськової армії росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", — зазначили у британській розвідці.



У відомстві зазначили, що ще у серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї армії стверджувалося, що її розгорнуть в Україні тільки з грудня 2023 року



Аналітики припускають, що підрозділи були кинуті у бій раніше тому, що росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках.



"Однак існує також реальна можливість того, що росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість", — йдеться у повідомленні.



У серпні британська розвідка повідомляла, що росія створює на півдні України 18-ту загальновійськову армію, яка ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях на півдні України.



Нагадаємо, що окупанти сьогодні вночі, 13 вересня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія перекинула на Луганщину новосформовану 25-ту загальновійськову армію, які планувала розгорнути у грудні цього року.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише Суспільне "Швидше за все частини нової 25-ї загальновійськової армії росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", — зазначили у британській розвідці.У відомстві зазначили, що ще у серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї армії стверджувалося, що її розгорнуть в Україні тільки з грудня 2023 рокуАналітики припускають, що підрозділи були кинуті у бій раніше тому, що росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках."Однак існує також реальна можливість того, що росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість", — йдеться у повідомленні.У серпні британська розвідка повідомляла, що росія створює на півдні України 18-ту загальновійськову армію, яка ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях на півдні України.Нагадаємо, що окупанти сьогодні вночі, 13 вересня, атакували Одещину та Сумщину понад чотирма десятками "Шахедів" , внаслідок дронової атаки ворога збільшилася кількість поранених.

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