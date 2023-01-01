Підписання «Харківських угод» на користь росії: судитимуть за державну зраду Януковича та Азарова

Віктора Януковича та ексочільника Уряду Миколу Азарова.



Про це



Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.



Ексголова Уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь російської федерації.



Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил російської федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.



Окупація півострова надала можливість рф здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил чф рф, а також створити нові військові частини та підрозділи зс рф. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.



Таким чином експрезидент та колишній Прем’єр-міністр обвинувачуються у діяннях, умисно вчинених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – наданні рф та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.



У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні судитимуть колишнього президентата ексочільника УрядуПро це повідомив Офіс Генпрокурора.Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.Ексголова Уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь російської федерації.Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил російської федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.Окупація півострова надала можливість рф здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил чф рф, а також створити нові військові частини та підрозділи зс рф. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.Таким чином експрезидент та колишній Прем’єр-міністр обвинувачуються у діяннях, умисно вчинених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – наданні рф та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).

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