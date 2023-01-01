Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Тимофієм Судимою та Романом Члеком

16 вересня у Луцьку відбудеться прощання з двома захисниками.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У суботу, 16 вересня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцівтаМешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Судима Тимофій Павлович (26.08.1999 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Лучанин Члек Роман Юрійович (13.08.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 11 вересня в районі населеного пункту Новобойківське Запорізької області.Поховають Героїв на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.