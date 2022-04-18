На Волині – планове розмінування: можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"15 вересня, з 13:20 до 13:50, біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у навколишніх територіях можливе відлуння вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники попереджають про можливе відлуння вибухів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."15 вересня, з 13:20 до 13:50, біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у навколишніх територіях можливе відлуння вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!

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