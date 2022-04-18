На Волині – планове розмінування: можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 13:19
На Волині рятувальники попереджають про можливе відлуння вибухів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"15 вересня, з 13:20 до 13:50, біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у навколишніх територіях можливе відлуння вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"15 вересня, з 13:20 до 13:50, біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у навколишніх територіях можливе відлуння вибухів. Волинян закликають зберігати спокій – розмінування планове!
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