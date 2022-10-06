Росіяни скинули авіабомбу на окуповану Нову Каховку





Про це Володимир Коваленко в коментарі «Суспільному».



За його словами, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на мікрорайон «Сокіл». Руйнування в місті після удару серйозні, зазначає Коваленко.



«Наразі квартал, де були влучання, оточили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки», — сказав міський голова.



«Суспільне» з посиланням на джерело в ЗСУ пише, що армія рф пустила авіаційну бомбу КАБ із російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й упала в Новій Каховці.



Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти «вронили» один із КАБів на Нову Каховку, намагаючись ударити по Бериславщині (правий берег Херсонщини).



За її даними, у постраждалому районі пошкоджені декілька багатоквартирних будинків, за попередньою інформацією, є жертви серед місцевого населення.



Як пише



Тим часом кремлівське агентство «РИА Новости» пише, нібито це українські військові вдарили по Новій Каховці. Із посиланням на місцевого ставленика окупантів, у росії заявили про одного загиблого та 12 поранених людей у Новій Каховці.



«Окупанти намагаються розганяти тему, що це була робота Сил оборони країни. Але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. Окупанти не вперше так вроняють свої бомби. Навіть на своїй же території, пам'ятаємо Бєлгород», — сказала Наталія Гуменюк.



Нагадаємо, у російському місті Бєлгород у квітні пролунав потужний вибух, посеред вулиці міста сформувалася велика вирва, були потерпілі. У Міноборони рф пояснили, що це сталося через «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з бомбардувальника Су-34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 вересня російські військові скинули авіабомбу на житловий квартал у тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.Про це повідомив міський голова Нової Каховкив коментарі «Суспільному».За його словами, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на мікрорайон «Сокіл». Руйнування в місті після удару серйозні, зазначає Коваленко.«Наразі квартал, де були влучання, оточили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки», — сказав міський голова.«Суспільне» з посиланням на джерело в ЗСУ пише, що армія рф пустила авіаційну бомбу КАБ із російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й упала в Новій Каховці.Речниця пресцентру Сил оборони півднязаявила, що окупанти «вронили» один із КАБів на Нову Каховку, намагаючись ударити по Бериславщині (правий берег Херсонщини).За її даними, у постраждалому районі пошкоджені декілька багатоквартирних будинків, за попередньою інформацією, є жертви серед місцевого населення.Як пише Громадське з посиланням на місцеве видання NovaKahovka.City пише зі слів очевидців, що авіабомба впала між будинками. Ударна хвиля пройшла через один із будинків у районі прильоту, там вилетіли вікна на тротуар. Як зазначається, пролунав один вибух.Тим часом кремлівське агентство «РИА Новости» пише, нібито це українські військові вдарили по Новій Каховці. Із посиланням на місцевого ставленика окупантів, у росії заявили про одного загиблого та 12 поранених людей у Новій Каховці.«Окупанти намагаються розганяти тему, що це була робота Сил оборони країни. Але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. Окупанти не вперше так вроняють свої бомби. Навіть на своїй же території, пам'ятаємо Бєлгород», — сказала Наталія Гуменюк.Нагадаємо, у російському місті Бєлгород у квітні пролунав потужний вибух, посеред вулиці міста сформувалася велика вирва, були потерпілі. У Міноборони рф пояснили, що це сталося через «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з бомбардувальника Су-34.

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