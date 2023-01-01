Атака на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків «шахедів» є руйнування. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Сьогодні вночі, 15 вересня, Хмельниччина була атакована ворогом.
Про це повідомляють в ОВА.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, були пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі вони знищені.
"Разом з тим, внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли про роботу сил ППО.
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Про це повідомляють в ОВА.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, були пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі вони знищені.
"Разом з тим, внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли про роботу сил ППО.
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