Атака на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків «шахедів» є руйнування. ФОТО

Атака на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків «шахедів» є руйнування. ФОТО
Сьогодні вночі, 15 вересня, Хмельниччина була атакована ворогом.

Про це повідомляють в ОВА.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, були пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі вони знищені.

"Разом з тим, внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Атака на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків «шахедів» є руйнування. ФОТО
Атака на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків «шахедів» є руйнування. ФОТО

Нагадаємо, що у Хмельницькій області вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли про роботу сил ППО.

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Теги: Хмельниччина. атака, шахеди
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