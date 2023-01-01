Кіста зуба: лікування, види, причини появи*





Людина, яка мало стежить за здоров’ям зубів, завжди більше ризикує, адже в ротовій порожнині в будь-який момент може з’явитися



Види кіст зубів та причини їх появи

Кіста – це доброякісне утворення, порожнина, заповнена бактеріальними мікроорганізмами й лейкоцитами, що з ними боролися. Розмір новоутворення може варіюватися від 1 до 30 мм. Хоча кіста й не здається загрозливою, варто якомога скоріше приступати до її лікування, адже вона не лише здатна рости, а й може розхитати сусідні зуби, почати процес руйнування кісткової тканини, і навіть переродитися у злоякісну пухлину.



Якими бувають кісти зубів



• Ретромолярна – кіста на зубі мудрості (може з’явитися навіть у пацієнтів, що слідкують за станом ротової порожнини).



• Резидуальна – виникає при неправильному видаленні зубного кореня, коли в лунку проникає інфекція.



• Радикулярна – виникає при запаленні ясен.



• Фолікулярна – кіста на зубі, що не прорізався.



Отже, деякі причини появи кіст зрозумілі за самим місцем розташування новоутворень. Та що ще може призвести до проблеми?



• глибокий нелікований карієс;

• запалення тканин під коронкою;

• запалення навколозубних тканин – періодонтит та пародонтоз;

• травми, тріщини, переломи зубів та щелеп;

• перенесений грип чи ГРВІ з ускладненнями;

• перенесені тонзиліт чи гайморит;

• неякісне лікування та видалення зубів;

• куріння;

• ослаблений імунітет;

• перевтома;

• сильний стрес.



Лікування кісти зуба

Існує два способи лікування кісти зуба: терапевтичний та хірургічний.



• Терапевтичний метод передбачає прийом антибіотиків, чищення та пломбування каналів, а також професійну чистку зубів. Іноді для неінвазійного позбавлення від новоутворення використовуються лазерні технології.



• Хірургічний метод передбачає видалення кісти хірургом-стоматологом. У незапущених випадках фахівець обмежується лише екстракцією новоутворення. Однак при сильних болях, відсутності результатів консервативного лікування та руйнуванні зуба шанси зберегти зубну одиницю зменшуються. Видалення може зачіпати кісту, половину кореня чи весь зуб цілком.



Ризик появи кіст – важлива причина регулярно відвідувати стоматолога. А якщо ви перебуваєте в пошуку фахівця, якому зможете довіритися, запрошують до





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