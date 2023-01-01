Рідні просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину Івану Мусійчуку

Рідні просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину Івану Мусійчуку
Рідні просять присвоїти почесне звання "Героя України" посмертно старшому солдату Мусійчуку Івану Вікторовичу, жителю с. Тур Ковельського району.

Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.

"Іван був справжнім воїном, патріотом, зразком незламності та міцності духу, тому з 2017 року підписав контракт про проходження служби в Збройних силах України. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. За доблесть та мужність у 2019 році нагороджений відзнакою "Козацький Хрест" III ступеня. 28.02.2022 року став на захист нашої держави під час повномасштабного вторгнення та безпосередньо перебував в зонах бойових дій.

Разом з побратимами утримував бойові позиції та нищив ворога.

Товариші по службі знали його як добру, чуйну людину, адже завдяки йому не одне життя було врятовано. За сумлінну службу, мужність та героїзм, сміливі дії під час виконання бойових завдань нагороджений грамотами та медаллю "Незламним Героям російсько-української війни".

Загинув Мусійчук Іван Вікторович 02.08.2023 року, отримавши вибухову травму під час виконання бойового завдання. Він з честю та гідністю виконав свій громадянський обов'язок перед державою. До останнього подиху лишився вірним народу України", - йдеться у тексті петиції.

Проголосувати за Героя, який віддав своє життя за волю України, можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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