СБУ викрила блогера-мільйонника, який «наводив» російські ракети на Миколаїв

Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території росії.



Про це



Раніше співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.



Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф.



Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.



Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм «кураторам» з російських спецслужб.



Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих «прильотів» на території міста.



Також прокурор-зрадник «зливав» рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.



За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.



Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника, який переховується від правосуддя на території росії.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Раніше співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф.Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм «кураторам» з російських спецслужб.Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих «прильотів» на території міста.Також прокурор-зрадник «зливав» рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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