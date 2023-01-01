Кадиров у критичному стані, – ГУР
Сьогодні, 19:11
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.
Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
За інформацією української розвідки, Рамзан Кадиров перебуває у критичному стані через погіршення здоров’я.
«Так, справді, є інформація, що він перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і спричини до такого важкого стану», - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
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Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
За інформацією української розвідки, Рамзан Кадиров перебуває у критичному стані через погіршення здоров’я.
«Так, справді, є інформація, що він перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і спричини до такого важкого стану», - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
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