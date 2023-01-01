Кадиров у критичному стані, – ГУР

Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.



Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.



За інформацією української розвідки, Рамзан Кадиров перебуває у критичному стані через погіршення здоров’я.



«Так, справді, є інформація, що він перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і спричини до такого важкого стану», - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що лідер Чечніперебуває у важкому стані.Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.За інформацією української розвідки, Рамзан Кадиров перебуває у критичному стані через погіршення здоров’я.«Так, справді, є інформація, що він перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і спричини до такого важкого стану», - зазначив представник ГУР

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