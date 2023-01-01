Українці підбили ракетний корабель загарбників





Про це повідомляє



За інформацією видання, вчора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.



"Морський малюк" влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Після цього корабель втратив хід.

Джерела видання повідомили, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.



Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатний працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Так, під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські спецпризначенці підбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.За інформацією видання, вчора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту."Морський малюк" влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Після цього корабель втратив хід.Джерела видання повідомили, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатний працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Так, під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію