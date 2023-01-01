Українці підбили ракетний корабель загарбників

Українці підбили ракетний корабель загарбників
Українські спецпризначенці підбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією видання, вчора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

"Морський малюк" влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Після цього корабель втратив хід.
Джерела видання повідомили, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатний працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Так, під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.

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Теги: дрон, ЗСУ
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