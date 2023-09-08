Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували, – Веніславський





Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, пише



"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", – зазначив Веніславський.



Щодо жінок, які будуть поставлені на військовий облік – наразі, за його словами, жодних обмежень у їхньому виїзді немає і це питання не розглядається.



Нардеп наголосив, що й зараз є жінки, які стоять на військовому обліку й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.



При цьому раніше Веніславський повідомив, що якщо жінки-медики будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних: “тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду”.



Він також нагадав, що в Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані , а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку.Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді, пише LB.ua "Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", – зазначив Веніславський.Щодо жінок, які будуть поставлені на військовий облік – наразі, за його словами, жодних обмежень у їхньому виїзді немає і це питання не розглядається.Нардеп наголосив, що й зараз є жінки, які стоять на військовому обліку й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.При цьому раніше Веніславський повідомив, що якщо жінки-медики будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних: “тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду”.Він також нагадав, що в Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня.

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