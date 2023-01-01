Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових

Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових
Народні депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність за неповагу до українських військовослужбовців.

Про це йдеться у картці законопроєкту №10014, який зареєстрували в парламенті 6 вересня, пише Громадське.

Наразі у Кримінальному Кодексі України є стаття про образу честі та гідності військовослужбовця та погрози військовослужбовцю. Йдеться про погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовця, погрози його близьким родичам чи членам сім’ї. Ця стаття передбачає від 3 років до 5 років обмеження/позбавлення волі.

Однак депутати пропонують карати також за неповагу до військовослужбовців, запровадивши за це адміністративну відповідальність. Депутати зазначають про непоодинокі приклади бюрократичних перешкод, які доводиться проходити пораненим військовим у тилу, конфлікти у громадському транспорті тощо.

У пояснювальній записці автори зазначають, що метою законопроєкту є посилення правового захисту військовослужбовців шляхом встановлення відповідальності за образи, образливе чіпляння, а також запобігання таким негативним явищам у суспільстві.

Так, за неповагу, що проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових, чи в перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод, пропонують запровадити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські, виправні, або суспільно-корисні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

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Теги: Росія, Україна, війна, військові, депутати, покарання
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