Готовність до зими – 80%: в українські сховища накачали 14,4 млрд кубометрів газу
Сьогодні, 01:15
Для проходження опалювального сезону у підземних сховищах газу накопичено 14,4 млрд кубометрів газу.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише "Кореспондент".
"Газу накопичено 14,4 млрд кубометрів станом на сьогодні. Це уже рівень минулорічного входження в опалювальний сезон", - сказав глава уряду.
Шмигаль зауважив, що сім блоків атомних електростанцій уже працюють в енергосистемі, ще два блоки уже виходять з ремонтів. Це дасть змогу накопичити вугілля для теплової генерації.
"Готовність загалом до зими зараз близько 80%", - зазначив прем'єр.
За словами глави Кабміну, продовж року Україна напрацьовувала способи захисту критичної інфраструктури від російських атак, що дозволить впевнено пройти майбутній осінньо-зимовий період. Крім того, резервом є й можливість імпортувати електроенергію з Європи.
"На сьогодні наша фізична спроможність на імпорт 1,2 ГВт. Вона фізично може бути збільшена до 2 ГВт", - сказав очільник уряду.
Раніше повідомлялося, що підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону в Україні входить у фінальну стадію.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише "Кореспондент".
"Газу накопичено 14,4 млрд кубометрів станом на сьогодні. Це уже рівень минулорічного входження в опалювальний сезон", - сказав глава уряду.
Шмигаль зауважив, що сім блоків атомних електростанцій уже працюють в енергосистемі, ще два блоки уже виходять з ремонтів. Це дасть змогу накопичити вугілля для теплової генерації.
"Готовність загалом до зими зараз близько 80%", - зазначив прем'єр.
За словами глави Кабміну, продовж року Україна напрацьовувала способи захисту критичної інфраструктури від російських атак, що дозволить впевнено пройти майбутній осінньо-зимовий період. Крім того, резервом є й можливість імпортувати електроенергію з Європи.
"На сьогодні наша фізична спроможність на імпорт 1,2 ГВт. Вона фізично може бути збільшена до 2 ГВт", - сказав очільник уряду.
Раніше повідомлялося, що підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону в Україні входить у фінальну стадію.
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