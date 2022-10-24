Готовність до зими – 80%: в українські сховища накачали 14,4 млрд кубометрів газу

Готовність до зими – 80%: в українські сховища накачали 14,4 млрд кубометрів газу
Для проходження опалювального сезону у підземних сховищах газу накопичено 14,4 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише "Кореспондент".

"Газу накопичено 14,4 млрд кубометрів станом на сьогодні. Це уже рівень минулорічного входження в опалювальний сезон", - сказав глава уряду.

Шмигаль зауважив, що сім блоків атомних електростанцій уже працюють в енергосистемі, ще два блоки уже виходять з ремонтів. Це дасть змогу накопичити вугілля для теплової генерації.

"Готовність загалом до зими зараз близько 80%", - зазначив прем'єр.

За словами глави Кабміну, продовж року Україна напрацьовувала способи захисту критичної інфраструктури від російських атак, що дозволить впевнено пройти майбутній осінньо-зимовий період. Крім того, резервом є й можливість імпортувати електроенергію з Європи.

"На сьогодні наша фізична спроможність на імпорт 1,2 ГВт. Вона фізично може бути збільшена до 2 ГВт", - сказав очільник уряду.

Раніше повідомлялося, що підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону в Україні входить у фінальну стадію.

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Теги: газ, сховища, Україна
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