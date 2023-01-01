Бельгія також навчатиме українських пілотів на F-16





Як повідомляє Людівін Дедондер.



“Щодо міжнародної коаліції F-16: федеральний уряд сьогодні затвердив нашу участь в навчанні українських пілотів на F-16. Можу оголосити, що шість інструкторів й чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання у нашій країні, після чого навчатимуть українських пілотів та інший персонал”, - сказала Дедондер.



Вона додала, що Бельгія також протягом кількох наступних тижнів делегує трьох військовослужбовців до тренувального центру у Данії, де вже проходять навчання українські пілоти. А наступного року надасть два навчальні літаки.



“У 2024-му році міноборони відрядить до Данії два навчальні літаки F-16B для льотних тренувань. Їх роботу підтримуватиме підрозділ із 50 військовослужбовців, переважно техніків”, - заявила міністр.



За словами Дедондер, Бельгія вже надала або пообіцяла Україні різноманітної військової допомоги на 280 млн євро. “Ми й надалі реагуватимемо на кожен запит про допомогу від України, виходячи із наших власних запасів й спроможності бельгійського військово-промислового комплексу”, - підсумувала вона.



Данія та Нідерланди відіграють провідну роль у «літаковій коаліції» з надання Україні винищувачів F-16 та з проведення відповідного тренування для українських військових льотчиків та для персоналу технічного обслуговування. Раніше Греція та Португалія теж висловили свою готовність долучитися до «літакової коаліції».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бельгія приєднається до міжнародної авіаційної коаліції, надавши літаки та персонал для навчання українських пілотів.Як повідомляє Укрінформ , про це заявила міністр оборони Бельгії“Щодо міжнародної коаліції F-16: федеральний уряд сьогодні затвердив нашу участь в навчанні українських пілотів на F-16. Можу оголосити, що шість інструкторів й чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання у нашій країні, після чого навчатимуть українських пілотів та інший персонал”, - сказала Дедондер.Вона додала, що Бельгія також протягом кількох наступних тижнів делегує трьох військовослужбовців до тренувального центру у Данії, де вже проходять навчання українські пілоти. А наступного року надасть два навчальні літаки.“У 2024-му році міноборони відрядить до Данії два навчальні літаки F-16B для льотних тренувань. Їх роботу підтримуватиме підрозділ із 50 військовослужбовців, переважно техніків”, - заявила міністр.За словами Дедондер, Бельгія вже надала або пообіцяла Україні різноманітної військової допомоги на 280 млн євро. “Ми й надалі реагуватимемо на кожен запит про допомогу від України, виходячи із наших власних запасів й спроможності бельгійського військово-промислового комплексу”, - підсумувала вона.Данія та Нідерланди відіграють провідну роль у «літаковій коаліції» з надання Україні винищувачів F-16 та з проведення відповідного тренування для українських військових льотчиків та для персоналу технічного обслуговування. Раніше Греція та Португалія теж висловили свою готовність долучитися до «літакової коаліції».

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