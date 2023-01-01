Бельгія також навчатиме українських пілотів на F-16

Бельгія також навчатиме українських пілотів на F-16
Бельгія приєднається до міжнародної авіаційної коаліції, надавши літаки та персонал для навчання українських пілотів.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

“Щодо міжнародної коаліції F-16: федеральний уряд сьогодні затвердив нашу участь в навчанні українських пілотів на F-16. Можу оголосити, що шість інструкторів й чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання у нашій країні, після чого навчатимуть українських пілотів та інший персонал”, - сказала Дедондер.

Вона додала, що Бельгія також протягом кількох наступних тижнів делегує трьох військовослужбовців до тренувального центру у Данії, де вже проходять навчання українські пілоти. А наступного року надасть два навчальні літаки.

“У 2024-му році міноборони відрядить до Данії два навчальні літаки F-16B для льотних тренувань. Їх роботу підтримуватиме підрозділ із 50 військовослужбовців, переважно техніків”, - заявила міністр.

За словами Дедондер, Бельгія вже надала або пообіцяла Україні різноманітної військової допомоги на 280 млн євро. “Ми й надалі реагуватимемо на кожен запит про допомогу від України, виходячи із наших власних запасів й спроможності бельгійського військово-промислового комплексу”, - підсумувала вона.

Данія та Нідерланди відіграють провідну роль у «літаковій коаліції» з надання Україні винищувачів F-16 та з проведення відповідного тренування для українських військових льотчиків та для персоналу технічного обслуговування. Раніше Греція та Португалія теж висловили свою готовність долучитися до «літакової коаліції».

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Теги: Україна, Данія, F-16
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