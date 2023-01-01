Румунія готова збивати російські дрони на своїй території





Про це сказав заступник начальника штабу оборони Румунії генерал Георгіца Влад, передає



"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – розповів він.



Влад наголосив, що залежно від рівня загрози Румунія готова застосувати усі військові засоби для захисту своєї території.



Північноатлантичний альянс відреагував на заяву Бухареста про знайдені біля Дунаю уламки російського дрона-камікадзе Shahed.



4 вересня під час масованої атаки Російської Федерації на Одещину в районі Ізмаїльського порту ворожі дрони-камікадзе Shahed впали та здетонували на території Румунії, пише The Guardian.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує про відсутність даних, які би вказували, що Росія навмисно атакувала ударними дронами територію Румунії, коли завдавала ударів по території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Румунія готова збивати російські дрони на своїй території. У районі дельти Дунаю розмістили близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.Про це сказав заступник начальника штабу оборони Румунії генерал Георгіца Влад, передає Газета ua , посилаючись на Digi24."Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – розповів він.Влад наголосив, що залежно від рівня загрози Румунія готова застосувати усі військові засоби для захисту своєї території.Північноатлантичний альянс відреагував на заяву Бухареста про знайдені біля Дунаю уламки російського дрона-камікадзе Shahed.4 вересня під час масованої атаки Російської Федерації на Одещину в районі Ізмаїльського порту ворожі дрони-камікадзе Shahed впали та здетонували на території Румунії, пише The Guardian.Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує про відсутність даних, які би вказували, що Росія навмисно атакувала ударними дронами територію Румунії, коли завдавала ударів по території України.

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