На Волині судили уродженця рф за ухилення від мобілізації





Відповідний вирок ухвалив Шацький районний суд, передає



Перебуваючи на військовому обліку з 2015 року, Станіслав Ч. торік 31 жовтня та 23 березня 2023 року отримав під особистий підпис персональні повістки про мобілізацію. У зазначені дати в пункт збору призовників чоловік прибував, але далі відмовлявся їхати з мобілізованими. Не бажання проходити військову службу в ЗСУ пояснив тим, що народився в Росії у місті Новосибірськ.



Представник військкомату під час розгляду справи повідомив, що при отриманні документів чоловік поводився ввічливо, однак одразу заявляв, що служити не піде, «не буде вбивати своїх», бо за національністю він не українець.



Під час судового засідання Станіслав Ч. пообіцяв надалі не вчиняти протиправних дій. Крім того, просив суд врахувати, що у нього діагностували хвороби хребта і він потребує лікування.



Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому шість місяців арешту.



На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині безробітний, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, отримав арешт терміном шість місяців.Відповідний вирок ухвалив Шацький районний суд, передає ІА Волинські Новини Перебуваючи на військовому обліку з 2015 року, Станіслав Ч. торік 31 жовтня та 23 березня 2023 року отримав під особистий підпис персональні повістки про мобілізацію. У зазначені дати в пункт збору призовників чоловік прибував, але далі відмовлявся їхати з мобілізованими. Не бажання проходити військову службу в ЗСУ пояснив тим, що народився в Росії у місті Новосибірськ.Представник військкомату під час розгляду справи повідомив, що при отриманні документів чоловік поводився ввічливо, однак одразу заявляв, що служити не піде, «не буде вбивати своїх», бо за національністю він не українець.Під час судового засідання Станіслав Ч. пообіцяв надалі не вчиняти протиправних дій. Крім того, просив суд врахувати, що у нього діагностували хвороби хребта і він потребує лікування.Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому шість місяців арешту.На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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