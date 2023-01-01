Як змінилися ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА





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Також на споживчих ринках області відмічають падіння цін на фрукти (-4,6%), продукти переробки зернових, соняшникову олію (-2,7%), молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби.



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на Волині подорожчали яловичина та телятина (+4%), сметана, цукор (+2,5%), м'ясо птиці, свинина, яйця (+1,7%), рис, хліб, макаронні вироби і безалкогольні напої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На споживчих ринках області другий місяць фіксують зниження середнього показника цін. В серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області знизилися на 2,6%.За даними обласного управління статистики, найбільше, на 34,6%, подешевшали овочі.Також на споживчих ринках області відмічають падіння цін на фрукти (-4,6%), продукти переробки зернових, соняшникову олію (-2,7%), молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби.Водночас, кажуть в управлінні статистики, на Волині подорожчали яловичина та телятина (+4%), сметана, цукор (+2,5%), м'ясо птиці, свинина, яйця (+1,7%), рис, хліб, макаронні вироби і безалкогольні напої.

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