Як змінилися ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 18:36
На споживчих ринках області другий місяць фіксують зниження середнього показника цін. В серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області знизилися на 2,6%.
За даними обласного управління статистики, найбільше, на 34,6%, подешевшали овочі.
Також на споживчих ринках області відмічають падіння цін на фрукти (-4,6%), продукти переробки зернових, соняшникову олію (-2,7%), молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на Волині подорожчали яловичина та телятина (+4%), сметана, цукор (+2,5%), м'ясо птиці, свинина, яйця (+1,7%), рис, хліб, макаронні вироби і безалкогольні напої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними обласного управління статистики, найбільше, на 34,6%, подешевшали овочі.
Також на споживчих ринках області відмічають падіння цін на фрукти (-4,6%), продукти переробки зернових, соняшникову олію (-2,7%), молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на Волині подорожчали яловичина та телятина (+4%), сметана, цукор (+2,5%), м'ясо птиці, свинина, яйця (+1,7%), рис, хліб, макаронні вироби і безалкогольні напої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як змінилися ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 18:36
Померла довгожителька з Луцького району: їй було 103 роки
Сьогодні, 18:00
У війні з росією загинув 20-річний воїн з Волині Іван Перій
Сьогодні, 17:21
На Волині судили уродженця рф за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 15:27
Медіа