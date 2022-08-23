Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня
Завтра, 17 вересня, на Волині очікують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі та вранці – місцями туман. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень – 21-26°.

За даними Sinoptik, у Луцьку вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозують.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +26°.

Народний прогноз погоди: цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. І слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева – чекай вітру.

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Теги: погода, синоптик
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