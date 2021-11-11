ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів

Алексу було чотири роки, коли він почав відчувати хронічний біль пізніше додалися труднощі з ходьбою та неконтрольовані перепади настрою. Через деякий час хлопчик перестав рости. Але лікарі не змогли з'ясувати, чим хворіє дитина.



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Лікарі не знали, що з малюком



Його мати, Кортні, розповіла, що щодня дитині доводилося приймати знеболювальні. Незабаром після того, як у хлопчика з'явився біль, його характер почав змінюватися. Він став похмурим та втомленим, у нього часто відбувалися спалахи гніву. Також у нього почала погано функціонувати ліва нога і з'явився сильний головний біль.



Якось мати Алекса помітила, що її син щось постійно жує. Кортні подумала, що, можливо, проблема в зубах, і відвела його до дантиста. Лікар запідозрив, що Алекс, можливо, скрипів зубами, і направив сім'ю до фахівця, який призначив Алексу спати зі спеціальною капою, щоби краще дихати ночами. І хоча спочатку це видавалося розв'язання проблеми, з'явилося більше симптомів.



Коли Кортні помітила, що Алекс не росте, вона відвела його до педіатра, який сказав, що на його розвитку негативно далася взнаки пандемія коронавірусу. Водячи Алекса на численні прийоми до лікарів, Кортні витратила три роки на пошуки відповідей та проконсультувалася з 17 лікарями.



ChatGPT поставив правильний діагноз



В черговий раз, коли Кортні чекала на хлопчика з кабінету лікаря, вона переглядала його симптоми в мережі. Так їй спала на думку перевірити результати тестів Алекса через штучний інтелект. Чат-бот діагностував рідкісне захворювання – розщепленням хребта та ваду розвитку спинного мозку.



Це захворювання характерне неправильним закріпленням спинного мозку до хребетного каналу, що обмежує кровотік. Це призводить до оніміння, болю, м'язової слабкості та проблем з контролем рухів.



На щастя, Алекс мав найлегшу форму захворювання – приховану ущелину хребта, яка викликає невеликий розрив у хребті, але не ушкоджує нерв. Цю форму важче діагностувати, однак цей дефект можна вилікувати за допомогою операції.



Після того, як лікарі підтвердили діагноз ChatGPT, Алексу провели операцію. Поки дитина ще відновлюється, але очікується, що він швидко прийде до норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! було чотири роки, коли він почав відчувати хронічний біль пізніше додалися труднощі з ходьбою та неконтрольовані перепади настрою. Через деякий час хлопчик перестав рости. Але лікарі не змогли з'ясувати, чим хворіє дитина.Про це з посиланням на Daily Mail пише 24 Канал Його мати,, розповіла, що щодня дитині доводилося приймати знеболювальні. Незабаром після того, як у хлопчика з'явився біль, його характер почав змінюватися. Він став похмурим та втомленим, у нього часто відбувалися спалахи гніву. Також у нього почала погано функціонувати ліва нога і з'явився сильний головний біль.Якось мати Алекса помітила, що її син щось постійно жує. Кортні подумала, що, можливо, проблема в зубах, і відвела його до дантиста. Лікар запідозрив, що Алекс, можливо, скрипів зубами, і направив сім'ю до фахівця, який призначив Алексу спати зі спеціальною капою, щоби краще дихати ночами. І хоча спочатку це видавалося розв'язання проблеми, з'явилося більше симптомів.Коли Кортні помітила, що Алекс не росте, вона відвела його до педіатра, який сказав, що на його розвитку негативно далася взнаки пандемія коронавірусу. Водячи Алекса на численні прийоми до лікарів, Кортні витратила три роки на пошуки відповідей та проконсультувалася з 17 лікарями.В черговий раз, коли Кортні чекала на хлопчика з кабінету лікаря, вона переглядала його симптоми в мережі. Так їй спала на думку перевірити результати тестів Алекса через штучний інтелект. Чат-бот діагностував рідкісне захворювання – розщепленням хребта та ваду розвитку спинного мозку.Це захворювання характерне неправильним закріпленням спинного мозку до хребетного каналу, що обмежує кровотік. Це призводить до оніміння, болю, м'язової слабкості та проблем з контролем рухів.На щастя, Алекс мав найлегшу форму захворювання – приховану ущелину хребта, яка викликає невеликий розрив у хребті, але не ушкоджує нерв. Цю форму важче діагностувати, однак цей дефект можна вилікувати за допомогою операції.Після того, як лікарі підтвердили діагноз ChatGPT, Алексу провели операцію. Поки дитина ще відновлюється, але очікується, що він швидко прийде до норми.

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