ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів

ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів
Алексу було чотири роки, коли він почав відчувати хронічний біль пізніше додалися труднощі з ходьбою та неконтрольовані перепади настрою. Через деякий час хлопчик перестав рости. Але лікарі не змогли з'ясувати, чим хворіє дитина.

Про це з посиланням на Daily Mail пише 24 Канал.

Лікарі не знали, що з малюком

Його мати, Кортні, розповіла, що щодня дитині доводилося приймати знеболювальні. Незабаром після того, як у хлопчика з'явився біль, його характер почав змінюватися. Він став похмурим та втомленим, у нього часто відбувалися спалахи гніву. Також у нього почала погано функціонувати ліва нога і з'явився сильний головний біль.

Якось мати Алекса помітила, що її син щось постійно жує. Кортні подумала, що, можливо, проблема в зубах, і відвела його до дантиста. Лікар запідозрив, що Алекс, можливо, скрипів зубами, і направив сім'ю до фахівця, який призначив Алексу спати зі спеціальною капою, щоби краще дихати ночами. І хоча спочатку це видавалося розв'язання проблеми, з'явилося більше симптомів.

Коли Кортні помітила, що Алекс не росте, вона відвела його до педіатра, який сказав, що на його розвитку негативно далася взнаки пандемія коронавірусу. Водячи Алекса на численні прийоми до лікарів, Кортні витратила три роки на пошуки відповідей та проконсультувалася з 17 лікарями.

ChatGPT поставив правильний діагноз

В черговий раз, коли Кортні чекала на хлопчика з кабінету лікаря, вона переглядала його симптоми в мережі. Так їй спала на думку перевірити результати тестів Алекса через штучний інтелект. Чат-бот діагностував рідкісне захворювання – розщепленням хребта та ваду розвитку спинного мозку.

Це захворювання характерне неправильним закріпленням спинного мозку до хребетного каналу, що обмежує кровотік. Це призводить до оніміння, болю, м'язової слабкості та проблем з контролем рухів.

На щастя, Алекс мав найлегшу форму захворювання – приховану ущелину хребта, яка викликає невеликий розрив у хребті, але не ушкоджує нерв. Цю форму важче діагностувати, однак цей дефект можна вилікувати за допомогою операції.

Після того, як лікарі підтвердили діагноз ChatGPT, Алексу провели операцію. Поки дитина ще відновлюється, але очікується, що він швидко прийде до норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ChatGPT, здоров'я, медицина, ШІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
Війна з росією: ситуація в регіонах станом на вечір 16 вересня
Сьогодні, 19:39
Як змінилися ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 18:36
Померла довгожителька з Луцького району: їй було 103 роки
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО
05 серпень, 08:35
Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину
20 червень, 05:28
У луцькому «політесі» робили безкоштовні медичні тести та вакцинували охочих. ВІДЕО У луцькому «політесі» робили безкоштовні медичні тести та вакцинували охочих. ВІДЕО
24 травень, 21:41
Вчені виявили користь алкоголю для пенсіонерів Вчені виявили користь алкоголю для пенсіонерів
11 листопад, 2021, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Війна з росією: ситуація в регіонах станом на вечір 16 вересня
Сьогодні, 19:39
 0
Як змінилися ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 18:36
 0
Померла довгожителька з Луцького району: їй було 103 роки
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8