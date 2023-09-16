Польща забороняє в'їзд авто з російськими номерами





Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Twitter-акаунт міністерства, пише



"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", - заявив міністр.



Камінський пояснив, що від завтра жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в росії, не зможе в'їхати на територію Польщі.



Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.



15 вересня до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, з 17 вересня також заборонить в'їзд авто з російськими номерами.Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі, повідомляє Twitter-акаунт міністерства, пише LB.ua "Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", - заявив міністр.Камінський пояснив, що від завтра жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в росії, не зможе в'їхати на територію Польщі.Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.15 вересня до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.

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