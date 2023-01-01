Рф вже витратила на війну з Україною понад $167 мільярдів, – Forbes





Як передає



Росія витрачає близько 300 млн доларів щодня на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.



Попри це, Москва подвоює військовий бюджет, а вартість російського солдата стає все меншою.



Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки РФ за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го) становлять близько 167,3 млрд доларів, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов’язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.



Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).



Після стрімкого падіння рубля «вартість» російського солдата для бюджету РФ значно зменшилася. Якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько $200 на день, наразі це близько $120 на день.



Зважаючи, що левова частка прибутків російського бюджету складається з нафтогазових надходжень, девальвація російської валюти фактично знижує навантаження на бюджет для забезпечення армії. Водночас і реальні прибутки російського солдата стають відчутно меншими. Аналогічно змінилася більшість витрат у доларовому еквіваленті, які не прив’язані до імпортної продукції та цін на міжнародних ринках.



Загальний бюджет рф на 2023 рік запланований на рівні 29 трлн рублів. Таким чином, 33% російського бюджету буде витрачено на забезпечення армії.



Також з падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим у доларах США. Якщо за курсу 60 рублів/$ вартість компенсації родині загиблого у рф становила близько $110 000, зараз це лише близько $65 000. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з $45 000 до $27 000.



Щоправда, рівень російських втрат в останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, за даними Генштабу ЗСУ. Відповідно росія змушена витрачати більше на компенсації.



Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликає іноземний бізнес остаточно припинити роботу в рф та не фінансувати своїми податками війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки рф за 18 місяців повномасштабного вторгнення до України становлять близько 167,3 млрд доларів.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Forbes.Росія витрачає близько 300 млн доларів щодня на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.Попри це, Москва подвоює військовий бюджет, а вартість російського солдата стає все меншою.Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки РФ за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го) становлять близько 167,3 млрд доларів, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов’язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).Після стрімкого падіння рубля «вартість» російського солдата для бюджету РФ значно зменшилася. Якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько $200 на день, наразі це близько $120 на день.Зважаючи, що левова частка прибутків російського бюджету складається з нафтогазових надходжень, девальвація російської валюти фактично знижує навантаження на бюджет для забезпечення армії. Водночас і реальні прибутки російського солдата стають відчутно меншими. Аналогічно змінилася більшість витрат у доларовому еквіваленті, які не прив’язані до імпортної продукції та цін на міжнародних ринках.Загальний бюджет рф на 2023 рік запланований на рівні 29 трлн рублів. Таким чином, 33% російського бюджету буде витрачено на забезпечення армії.Також з падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим у доларах США. Якщо за курсу 60 рублів/$ вартість компенсації родині загиблого у рф становила близько $110 000, зараз це лише близько $65 000. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з $45 000 до $27 000.Щоправда, рівень російських втрат в останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, за даними Генштабу ЗСУ. Відповідно росія змушена витрачати більше на компенсації.Як повідомляв Укрінформ, Президентзакликає іноземний бізнес остаточно припинити роботу в рф та не фінансувати своїми податками війну проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію