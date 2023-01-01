Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня

Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім, щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!

Сьогодні, 16 вересня, ми писали про таке:

Бельгія також навчатиме українських пілотів на F-16

Бельгія приєднається до міжнародної авіаційної коаліції, надавши літаки та персонал для навчання українських пілотів.

Як за декілька годин зібрати причіп лисичок: поради волинського грибника

Мешканець волинського села Полиці Федір Шевчик давно зажив серед односельчан слави професійного грибника.

Місцеві кажуть, що чоловік володіє дивною здатністю: навіть у несприятливий для росту грибів сезон, коли звичайний пересічний грибник не натрапить на жодного білоголового, Федір Шевчик знайде їх не менше кілька десятків, а то й більше.

Чоловік зізнається, що впродовж життя просто навчився визначати закономірності, що впливають на грибну рощу. А ще пам’ятає десятки, сотні місць у лісах, де знаходив гриби.

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Сили оборони ліквідували ще 350 окупантів

Російські окупанти втратили ще 350 своїх військових на війні в Україні. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,
• танків ‒ 4616 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,
• артилерійських систем – 5988 (+16) од,
• РСЗВ – 774 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 521 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
• крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
• кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
• підводні човни - 1 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,
• спеціальна техніка ‒ 891 (+2).

Росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами у Генічеську

Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Генічеську, підірвавши дві вантажівки з росіянами.

Військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.

Він приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано. Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом.

Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі, здобувши свій найкращий результат в історії – 34 медалі, з яких 12 золотих.

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