Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім, щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 16 вересня, ми писали про таке:Бельгія приєднається до міжнародної авіаційної коаліції, надавши літаки та персонал для навчання українських пілотів.Мешканець волинського села Полицідавно зажив серед односельчан слави професійного грибника.Місцеві кажуть, що чоловік володіє дивною здатністю: навіть у несприятливий для росту грибів сезон, коли звичайний пересічний грибник не натрапить на жодного білоголового, Федір Шевчик знайде їх не менше кілька десятків, а то й більше.Чоловік зізнається, що впродовж життя просто навчився визначати закономірності, що впливають на грибну рощу. А ще пам’ятає десятки, сотні місць у лісах, де знаходив гриби.Російські окупанти втратили ще 350 своїх військових на війні в Україні. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,• танків ‒ 4616 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,• артилерійських систем – 5988 (+16) од,• РСЗВ – 774 (+0) од,• засоби ППО ‒ 521 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),• крилаті ракети ‒ 1455 (+0),• кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,• підводні човни - 1 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,• спеціальна техніка ‒ 891 (+2).Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Генічеську, підірвавши дві вантажівки з росіянами.Військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.Він приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано. Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом.Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі, здобувши свій найкращий результат в історії – 34 медалі, з яких 12 золотих.