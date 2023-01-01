17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні - день народження у журналіста та телеведучого Богдана Коваля (на фото).
Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.
Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).
17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.
Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам'ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.
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Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.
Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).
17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.
Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам'ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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