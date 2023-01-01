17 вересня на Волині: гортаючи календар

17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження у журналіста та телеведучого Богдана Коваля (на фото).

Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.

Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).

17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.

Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам'ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
16 вересень, 23:49
Рф вже витратила на війну з Україною понад $167 мільярдів, – Forbes
16 вересень, 23:20
Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі
16 вересень, 22:18
Польща забороняє в'їзд авто з російськими номерами
16 вересень, 21:29
Схожі новини
11 вересня на Волині: гортаючи календар 11 вересня на Волині: гортаючи календар
11 вересень, 00:00
10 вересня на Волині: гортаючи календар 10 вересня на Волині: гортаючи календар
10 вересень, 00:00
7 вересня на Волині: гортаючи календар 7 вересня на Волині: гортаючи календар
07 вересень, 00:00
3 вересня на Волині: гортаючи календар
03 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
16 вересень, 23:49
 0
Рф вже витратила на війну з Україною понад $167 мільярдів, – Forbes
16 вересень, 23:20
 0
Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі
16 вересень, 22:18
 0
Польща забороняє в'їзд авто з російськими номерами
16 вересень, 21:29
 0
Медіа
відео
1/8