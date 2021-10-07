На Рівненщині вчитель фізкультури побив учня ногами





Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції, пише



Зранку 15 вересня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому в школі у селі Хотин колишнього Березнівського району, імовірно, вчитель завдав тілесних ушкоджень учневі. На місце події виїхали працівники поліції.



Правоохоронці встановили, що напередодні приблизно о 13 годині під час перерви 35-річний учитель фізичного виховання підійшов у класі до 14-річного учня 9 класу й на очах у його однокласників двічі вдарив хлопця ногою в район тулуба.



Учителя фізкультури вже відсторонили від виконання обов’язків, повідомив директор Прислуцького ліцею Сергій Манюк у коментарі «Суспільному». А ще він зазначив, що не може «сказати нічого поганого про вчителя», і що той «виконував свої обовʼязки відповідно до посадових інструкцій».



В обласній військовій адміністрації зазначили, що до з'ясування деталей інциденту залучена низка спеціальних служб, які вивчають усі обставини й нададуть висновки та правову оцінку дій учителя.



«Цей прецедент не має аргументів виправдання. Ні обґрунтування щодо події та часу. Повага до гідності прав, свобод і законних інтересів усіх учасників освітнього процесу є беззаперечним обов'язком учителя, за невиконання якого педагог несе відповідальність», — прокоментував директор департаменту освіти області Петро Коржевський.



Яким може бути покарання?



Правоохоронці, попередньо, відкрили справу за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до 200 годин, чи виправні роботи на строк до одного року. У межах кримінальної справи тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Хотин Рівненської області вчитель фізичного виховання, за даними слідства, побив учня 9 класу на очах у його однокласників.Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції, пише Громадське Зранку 15 вересня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому в школі у селі Хотин колишнього Березнівського району, імовірно, вчитель завдав тілесних ушкоджень учневі. На місце події виїхали працівники поліції.Правоохоронці встановили, що напередодні приблизно о 13 годині під час перерви 35-річний учитель фізичного виховання підійшов у класі до 14-річного учня 9 класу й на очах у його однокласників двічі вдарив хлопця ногою в район тулуба.Учителя фізкультури вже відсторонили від виконання обов’язків, повідомив директор Прислуцького ліцеюу коментарі «Суспільному». А ще він зазначив, що не може «сказати нічого поганого про вчителя», і що той «виконував свої обовʼязки відповідно до посадових інструкцій».В обласній військовій адміністрації зазначили, що до з'ясування деталей інциденту залучена низка спеціальних служб, які вивчають усі обставини й нададуть висновки та правову оцінку дій учителя.«Цей прецедент не має аргументів виправдання. Ні обґрунтування щодо події та часу. Повага до гідності прав, свобод і законних інтересів усіх учасників освітнього процесу є беззаперечним обов'язком учителя, за невиконання якого педагог несе відповідальність», — прокоментував директор департаменту освіти областіПравоохоронці, попередньо, відкрили справу за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до 200 годин, чи виправні роботи на строк до одного року. У межах кримінальної справи тривають слідчі дії.

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