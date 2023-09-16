Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від обстрілів рф





Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, пише



"Минулий опалювальний сезон дійсно став найскладнішим для України та всієї Європи, але водночас продемонстрував, що наші енергетики, наша енергетична система готові боротися навіть з такими викликами, як постійні ракетні атаки, і ми робимо все необхідне, аби врахувати уроки минулого опалювального сезону і підготуватися набагато якісніше до наступного", – зазначила вона.



Однак, на думку Гринчук, новий опалювальний сезон не буде легким, попри те, що з кінця попереднього сезону ведуться роботи з відновлення генерації.



"Всю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", – додала заступниця міністра.



За її словами, наразі не плануються відключення світла та блекаути, однак залишається великий виклик – повторні атаки росії на українську енергосистему. До яких, за даними української розвідки, ворог знову готується. При цьому зараз енергетики мають більше знань для відновлення об’єктів після пошкоджень, також в Україні якісніша система ППО.



"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", – зазначила Гринчук.



Нагадаємо, у ході підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий опалювальний сезон в Україні буде важким, однак енергетики готові до майбутніх викликів через можливе повторення російського ракетного терору.Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики, пише LB.ua "Минулий опалювальний сезон дійсно став найскладнішим для України та всієї Європи, але водночас продемонстрував, що наші енергетики, наша енергетична система готові боротися навіть з такими викликами, як постійні ракетні атаки, і ми робимо все необхідне, аби врахувати уроки минулого опалювального сезону і підготуватися набагато якісніше до наступного", – зазначила вона.Однак, на думку Гринчук, новий опалювальний сезон не буде легким, попри те, що з кінця попереднього сезону ведуться роботи з відновлення генерації."Всю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", – додала заступниця міністра.За її словами, наразі не плануються відключення світла та блекаути, однак залишається великий виклик – повторні атаки росії на українську енергосистему. До яких, за даними української розвідки, ворог знову готується. При цьому зараз енергетики мають більше знань для відновлення об’єктів після пошкоджень, також в Україні якісніша система ППО."Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", – зазначила Гринчук.Нагадаємо, у ході підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.

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