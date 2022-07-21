Волинські медики закликають здавати кров для військових

Волинські медики закликають здавати кров для військових
Для підтримки військовослужбовців та жителів прифронтових територій у Володимирському відділі трансфузійної допомоги відновлено прийом донорської крові.

Про це повідомили у Володимирському територіальному медичному об'єднанні, пише Суспільне.

Наразі існує нагальна потреба в донорської крові ІІІ, IV (+), та усіх групах крові з негативним резус-фактором (-).

Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 години у відділі трансфузійної допомоги, що знаходиться за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18. Процедура триває 10–15 хвилин.

Для того, щоб стати донором при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

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Теги: Волинь, кров, донори
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