Волинські медики закликають здавати кров для військових





Про це повідомили у Володимирському територіальному медичному об'єднанні, пише



Наразі існує нагальна потреба в донорської крові ІІІ, IV (+), та усіх групах крові з негативним резус-фактором (-).



Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 години у відділі трансфузійної допомоги, що знаходиться за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18. Процедура триває 10–15 хвилин.



Для того, щоб стати донором при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

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