На трьох напрямках Сили оборони утримують ініціативу та тиснуть на окупантів

Протягом минулої доби, 16 вересня, на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню, а також завдавали авіаційних ударів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Сили оборони продовжують оборонятися на сході та півдні України. Тривають наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.Сьогодні, 17 вересня, російська федерація завдала авіаційно-ракетних ударів по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.Від ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та іншу цивільну інфраструктуру.Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Степок Сумської області; Мала Вовча, Плетенівка, Синьківка, Копанки Харківської області; Новоєгорівка, Невське Луганської області.Також від ворожої авіації постраждали: Серебрянка, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Сєверне, Красногорівка, Пречистівка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Світла Долина, Мала Токмачка, Оріхів та Роботине Запорізької області.Під артилерійським вогнем опинилися приблизно 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.окупанти продовжують прикривати держкордон. Вони проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, аби не допустити перекидання українських військ на загрозливі для ворога напрямки. росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області.Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник марно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки: витісняють противника із займаних позицій.Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на росіян, проводять штурмові дії. У районі Марʼїнки окупанти марно наступали. Минулої доби тут ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Усі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопілля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.ЗСУ ведуть наступ: завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують їх відходити із займаних позицій.Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та завдавати успішного ураження по його тилах.Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 ударів по пунктах управління, 12 — по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уразили 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 артилерійських засобів противника.