У Луцьку п'яний 19-річний хлопець влаштував погоню із патрульними. ВІДЕО

У Луцьку п'яний 19-річний хлопець влаштував погоню із патрульними. ВІДЕО
У Луцьку нетверезий мопедист порушував ПДР та намагався втекти від патрульних. Сталося все днями, близько 23-ї години.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що патрульні, які контролювали порядок в місті та саме проїжджали проспектом Соборності, помітили скутер, що рухався без державного номерного знака, а його керманич намагався їхати на одному колесі.

Інспектори подали водію знак про зупинку, однак той проігнорував їхню вимогу та продовжив рух. Під час перегонів він неодноразово порушував ПДР та демонстрував інспекторам нецензурні жести. Далеко від'їхати двоколісному транспортному засобу не вдалося, патрульні зупинили його та виявили, що за кермом перебуває 19-річний юнак.
Останній мав ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку за допомогою алкотестера Drager на місці події, результат — 1,96 проміле.

З'ясувалося, що молодий чоловік також позбавлений права керування. Крім того, він поводився агресивно, нецензурно виражався в сторону працівників поліції. Патрульні затримали порушника, застосувавши спецзасіб кайданки, та доставили його до Луцького РУП.

На громадянина поліцейські склали цілу низку адмінматеріалів. Зокрема за:

• ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);

• ч. 1 ст 122-2 (Невиконання вимог про зупинку);

• ст. 173 (Дрібне хуліганство);

• ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування, вчинене повторно протягом року).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скутерист, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Треба було на місці добре відпиздити кійками, а там нехай доказує що хоче ...
Відповісти
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти атакували Харків ракетами С-300: влучили у цивільне підприємство
Сьогодні, 10:20
У Луцьку п'яний 19-річний хлопець влаштував погоню із патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
Уночі Україну атакували ракетами і безпілотниками: збили 12 із 16
Сьогодні, 09:47
На трьох напрямках Сили оборони утримують ініціативу та тиснуть на окупантів
Сьогодні, 09:17
Волинські медики закликають здавати кров для військових
Сьогодні, 08:05
Схожі новини
На Волині 63-річний п'яний скутерист намагався відкупитись від поліції На Волині 63-річний п'яний скутерист намагався відкупитись від поліції
03 серпень, 11:37
У Луцьку затримали 32-річного скутериста «під наркотиками». ФОТО У Луцьку затримали 32-річного скутериста «під наркотиками». ФОТО
11 липень, 13:00
Від початку року на Волині сім разів скаржилися на порушення мовного закону Від початку року на Волині сім разів скаржилися на порушення мовного закону
29 червень, 17:45
Біля Луцька затримали нетверезого 19-річного скутериста. ВІДЕО Біля Луцька затримали нетверезого 19-річного скутериста. ВІДЕО
27 червень, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти атакували Харків ракетами С-300: влучили у цивільне підприємство
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку п'яний 19-річний хлопець влаштував погоню із патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
 0
Уночі Україну атакували ракетами і безпілотниками: збили 12 із 16
Сьогодні, 09:47
 0
На трьох напрямках Сили оборони утримують ініціативу та тиснуть на окупантів
Сьогодні, 09:17
 0
Волинські медики закликають здавати кров для військових
Сьогодні, 08:05
 0
Медіа
відео
1/8