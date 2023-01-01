У Луцьку п'яний 19-річний хлопець влаштував погоню із патрульними. ВІДЕО

У Луцьку нетверезий мопедист порушував ПДР та намагався втекти від патрульних. Сталося все днями, близько 23-ї години.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що патрульні, які контролювали порядок в місті та саме проїжджали проспектом Соборності, помітили скутер, що рухався без державного номерного знака, а його керманич намагався їхати на одному колесі.Інспектори подали водію знак про зупинку, однак той проігнорував їхню вимогу та продовжив рух. Під час перегонів він неодноразово порушував ПДР та демонстрував інспекторам нецензурні жести. Далеко від'їхати двоколісному транспортному засобу не вдалося, патрульні зупинили його та виявили, що за кермом перебуває 19-річний юнак.Останній мав ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку за допомогою алкотестера Drager на місці події, результат — 1,96 проміле.З'ясувалося, що молодий чоловік також позбавлений права керування. Крім того, він поводився агресивно, нецензурно виражався в сторону працівників поліції. Патрульні затримали порушника, застосувавши спецзасіб кайданки, та доставили його до Луцького РУП.На громадянина поліцейські склали цілу низку адмінматеріалів. Зокрема за:• ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння);• ч. 1 ст 122-2 (Невиконання вимог про зупинку);• ст. 173 (Дрібне хуліганство);• ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування, вчинене повторно протягом року).