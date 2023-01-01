Росія влучила ракетами у зерносховище на Одещині





Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер у Telegram.



За його словами, є влучання на території Березівського району.



Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище.



За даними влади, постраждалих немає.



Повітряні сили збили в області 5 ракет та два "Шахеди".



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вночі на 17 вересня ракетами та дронами атакували Одеську область, пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру.Про це розповів очільник ОВАу Telegram.За його словами, є влучання на території Березівського району.Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище.За даними влади, постраждалих немає.Повітряні сили збили в області 5 ракет та два "Шахеди".

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