Росія влучила ракетами у зерносховище на Одещині

Росія влучила ракетами у зерносховище на Одещині
Російські військові вночі на 17 вересня ракетами та дронами атакували Одеську область, пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру.

Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, є влучання на території Березівського району.

Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище.

За даними влади, постраждалих немає.

Повітряні сили збили в області 5 ракет та два "Шахеди".

Зображення ілюстративне

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