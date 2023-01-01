Росія влучила ракетами у зерносховище на Одещині
Сьогодні, 11:34
Російські військові вночі на 17 вересня ракетами та дронами атакували Одеську область, пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру.
Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер у Telegram.
За його словами, є влучання на території Березівського району.
Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище.
За даними влади, постраждалих немає.
Повітряні сили збили в області 5 ракет та два "Шахеди".
Зображення ілюстративне
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Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер у Telegram.
За його словами, є влучання на території Березівського району.
Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище.
За даними влади, постраждалих немає.
Повітряні сили збили в області 5 ракет та два "Шахеди".
Зображення ілюстративне
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Сьогодні, 11:34
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