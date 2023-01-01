У місті біля Луцька з'явилася ще одна унікальна крамничка

У місті біля Луцька з'явилася ще одна унікальна крамничка
У місті Ківерці продовжують встановлювати медові скриньки. Тут жителі можуть придбати різноманітний мед. А особливістю локацій є повне самообслуговуввання, адже вони не замкнені. Немає тут й продавців. Покупець самостійно бере товар та розплачується за нього.

Про це повідомляє Район.Ківерці.

Днями Олег Кирилюк ̶ засновник медових скриньок встановив іще одну. Тепер вона більша за розмірами та розташована поблизу автобусної станції у Ківерцях. Локація носить назву «Вулик самообслуговування», також більший тут й асортимент медів.

Працює «Вулик», як і встановлена раніше «Комора самообслуговування», без продавців та замків. Вся взаємодія із клієнтами заснована на порядності та довірі.

«Взяли товар, кошти залишили та пішли. Всім добра. Всім мирного неба», ̶ коментує засновник Олег Кирилюк.

Таку ідею він привіз з-за кордону та вирішив втілити у Ківерцях. Згодом пілотний проєкт «Комору» пограбували та не зважаючи прикрий інцидент, проєкт розвивається. В майбутньому власник планує розширити мережу «Комор». Також незмінними залишаться й правила користування скриньками.

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Теги: Ківерці
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