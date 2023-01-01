У місті біля Луцька з'явилася ще одна унікальна крамничка





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Днями Олег Кирилюк ̶ засновник медових скриньок встановив іще одну. Тепер вона більша за розмірами та розташована поблизу автобусної станції у Ківерцях. Локація носить назву «Вулик самообслуговування», також більший тут й асортимент медів.



Працює «Вулик», як і встановлена раніше «Комора самообслуговування», без продавців та замків. Вся взаємодія із клієнтами заснована на порядності та довірі.



«Взяли товар, кошти залишили та пішли. Всім добра. Всім мирного неба», ̶ коментує засновник Олег Кирилюк.



Таку ідею він привіз з-за кордону та вирішив втілити у Ківерцях. Згодом пілотний проєкт «Комору» пограбували та не зважаючи прикрий інцидент, проєкт розвивається. В майбутньому власник планує розширити мережу «Комор». Також незмінними залишаться й правила користування скриньками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ківерці продовжують встановлювати медові скриньки. Тут жителі можуть придбати різноманітний мед. А особливістю локацій є повне самообслуговуввання, адже вони не замкнені. Немає тут й продавців. Покупець самостійно бере товар та розплачується за нього.Про це повідомляє Район.Ківерці Днями̶ засновник медових скриньок встановив іще одну. Тепер вона більша за розмірами та розташована поблизу автобусної станції у Ківерцях. Локація носить назву «Вулик самообслуговування», також більший тут й асортимент медів.Працює «Вулик», як і встановлена раніше «Комора самообслуговування», без продавців та замків. Вся взаємодія із клієнтами заснована на порядності та довірі.«Взяли товар, кошти залишили та пішли. Всім добра. Всім мирного неба», ̶ коментує засновник Олег Кирилюк.Таку ідею він привіз з-за кордону та вирішив втілити у Ківерцях. Згодом пілотний проєкт «Комору» пограбували та не зважаючи прикрий інцидент, проєкт розвивається. В майбутньому власник планує розширити мережу «Комор». Також незмінними залишаться й правила користування скриньками.

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