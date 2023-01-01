На Волині викрили трьох наркозбувачів, серед яких – жінка: їх затримали

У Нововолинську поліцейські викрили трьох наркозбувачів. Вони торгували особливо небезпечною психотропною речовиною Альфа «PVP».Про це повідомляє Володимирський відділ поліції.Слідство встановило, що до злочинного угрупування причетні двоє чоловіків 47 та 20 років та 35 річна жінка. Усі члени угрупування є жителями міста Нововолинська.Інформують, що протягом липня-вересня 2023 року правоохоронцями було задокументовано 8 фактів збуту психотропної речовини Альфа «PVP». Встановили, що приблизний дохід по цінам «чорного ринку», отриманий від незаконної реалізації наркотичних речовин складає понад 100 000 грн на місяць.Цю ж речовину знайшли та вилучили під час санкціонованого обшуку у фігурантів за місцем проживання.Правоохоронці додають, що 16 вересня 2023 року усіх фігурантів справи затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно).Досудове розслідування триває.