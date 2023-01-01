Кому в Україні автоматично призначать субсидію на опалювальний сезон

На опалювальний період 2023–2024 років розрахунок житлової субсидії проведуть в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначена житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн.Про цеПенсійний фонд України.Тож, зауважують, громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.Додають також, що під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року.Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:- на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;- на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.