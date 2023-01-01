Окупанти атакували Харків ракетами С-300: влучили у цивільне підприємство
Сьогодні, 10:20
У ніч проти 17 вересня російсько-окупаційні війська здійснили атаку по Україні, під час якої атакували цивільне підприємство у місті Харків.
Про це 17 вересня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його інформацією, приблизно о 0:30 росіяни завдали ракетного удару по Харкову.
Зафіксували влучання чотирьох керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства.
На місці виникла пожежа. Про інші наслідки удару поки не йдеться.
Зображення ілюстративне
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Про це 17 вересня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його інформацією, приблизно о 0:30 росіяни завдали ракетного удару по Харкову.
Зафіксували влучання чотирьох керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства.
На місці виникла пожежа. Про інші наслідки удару поки не йдеться.
Зображення ілюстративне
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