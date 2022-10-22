Уночі Україну атакували ракетами і безпілотниками: збили 12 із 16

Уночі Україну атакували ракетами і безпілотниками: збили 12 із 16
Уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА, були збиті 12 з 16 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Інформують, що усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу – 6 БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

За даними повітряників, основний напрямок удару – південь Одещини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

• 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
• 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Теги: Повітряні сили, ракети, безпілотники
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