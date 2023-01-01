Для військовослужбовців, які отримали поранення, відкрили гарячу лінію





Про це йдеться у повідомленні МОЗ, пише



"Створено "гарячу лінію" з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення", — зазначили у міністерстві. Телефонуйте (в голосовому меню натискайте "4"). "Гаряча лінія" за номером 1545 працює на базі урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00. У голосовому меню слід натиснути "4". Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку та мобільних операторів безкоштовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров'я створило гарячу лінію для військовослужбовців, які отримали поранення.Про це йдеться у повідомленні МОЗ, пише Суспільне "Створено "гарячу лінію" з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення", — зазначили у міністерстві. Телефонуйте (в голосовому меню натискайте "4"). "Гаряча лінія" за номером 1545 працює на базі урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00. У голосовому меню слід натиснути "4". Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку та мобільних операторів безкоштовні.

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