Для військовослужбовців, які отримали поранення, відкрили гарячу лінію
Сьогодні, 06:22
Міністерство охорони здоров'я створило гарячу лінію для військовослужбовців, які отримали поранення.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ, пише Суспільне.
"Створено "гарячу лінію" з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення", — зазначили у міністерстві. Телефонуйте (в голосовому меню натискайте "4"). "Гаряча лінія" за номером 1545 працює на базі урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00. У голосовому меню слід натиснути "4". Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку та мобільних операторів безкоштовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні МОЗ, пише Суспільне.
"Створено "гарячу лінію" з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення", — зазначили у міністерстві. Телефонуйте (в голосовому меню натискайте "4"). "Гаряча лінія" за номером 1545 працює на базі урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00. У голосовому меню слід натиснути "4". Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку та мобільних операторів безкоштовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для військовослужбовців, які отримали поранення, відкрили гарячу лінію
Сьогодні, 06:22
Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від обстрілів рф
Сьогодні, 05:08
На Рівненщині вчитель фізкультури побив учня ногами
Сьогодні, 02:00
Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США
Сьогодні, 01:37
Медіа