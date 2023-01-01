Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW

Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW
Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.

“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться у матеріалі.

Екперти наголошують, що російські загарбники “вірогідно, не мають необхідної кількості військ, аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, зважаючи на переміщення кількох елементів російським командуванням з Херсонської до Запорізької області”.

“Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки”, - наголошується у звіті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW
Сьогодні, 03:19
На Рівненщині вчитель фізкультури побив учня ногами
Сьогодні, 02:00
Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США
Сьогодні, 01:37
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
16 вересень, 23:49
Схожі новини
Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США
Сьогодні, 01:37
Рф вже витратила на війну з Україною понад $167 мільярдів, – Forbes Рф вже витратила на війну з Україною понад $167 мільярдів, – Forbes
16 вересень, 23:20
Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі
16 вересень, 22:18
Польща забороняє в'їзд авто з російськими номерами Польща забороняє в'їзд авто з російськими номерами
16 вересень, 21:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW
Сьогодні, 03:19
 0
На Рівненщині вчитель фізкультури побив учня ногами
Сьогодні, 02:00
 0
Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США
Сьогодні, 01:37
 0
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успішну роботу партизанів і низку нагород на «Іграх нескорених»: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня
16 вересень, 23:49
 0
Медіа
відео
1/8