Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW
Сьогодні, 03:19
Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.
“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться у матеріалі.
Екперти наголошують, що російські загарбники “вірогідно, не мають необхідної кількості військ, аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, зважаючи на переміщення кількох елементів російським командуванням з Херсонської до Запорізької області”.
“Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки”, - наголошується у звіті.
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Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.
“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться у матеріалі.
Екперти наголошують, що російські загарбники “вірогідно, не мають необхідної кількості військ, аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, зважаючи на переміщення кількох елементів російським командуванням з Херсонської до Запорізької області”.
“Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки”, - наголошується у звіті.
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