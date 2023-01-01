Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW





Як повідомляє



“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться у матеріалі.



Екперти наголошують, що російські загарбники “вірогідно, не мають необхідної кількості військ, аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, зважаючи на переміщення кількох елементів російським командуванням з Херсонської до Запорізької області”.



“Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки”, - наголошується у звіті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.Як повідомляє Укрінформ , про це йдеться у аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться у матеріалі.Екперти наголошують, що російські загарбники “вірогідно, не мають необхідної кількості військ, аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, зважаючи на переміщення кількох елементів російським командуванням з Херсонської до Запорізької області”.“Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки”, - наголошується у звіті.

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