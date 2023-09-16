Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США





Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, передає The Guardian з посиланням на АР, пише



Ці постачання навряд чи матимуть "вирішальне значення", зауважив Міллі. Наразі невідомо, скільки і коли КНДР передасть росії ці снаряди.



Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім Чен Ин, швидше за все, постачатиме боєприпаси до росії в обмін на отримання сучасної зброї чи технологій з рф.



Нагадаємо, днями лідери рф і Північної Кореї провели зустріч. США попередили, що йтиметься про зброю, яка потрібна Москві для війни в Україні.



Очільник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Москві. Південна Корея заявила, що давно знала про ці постачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея, можливо, збільшить постачання в росію артилерійських боєприпасів для війни в Україні. Йдеться про надання 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал, передає The Guardian з посиланням на АР, пише LB.ua Ці постачання навряд чи матимуть "вирішальне значення", зауважив Міллі. Наразі невідомо, скільки і коли КНДР передасть росії ці снаряди.Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім Чен Ин, швидше за все, постачатиме боєприпаси до росії в обмін на отримання сучасної зброї чи технологій з рф.Нагадаємо, днями лідери рф і Північної Кореї провели зустріч. США попередили, що йтиметься про зброю, яка потрібна Москві для війни в Україні.Очільник української розвідкиповідомляв, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Москві. Південна Корея заявила, що давно знала про ці постачання.

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