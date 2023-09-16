Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США

Північна Корея передасть росії артилерійські снаряди радянських часів, – генерал США
Північна Корея, можливо, збільшить постачання в росію артилерійських боєприпасів для війни в Україні. Йдеться про надання 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, передає The Guardian з посиланням на АР, пише LB.ua.

Ці постачання навряд чи матимуть "вирішальне значення", зауважив Міллі. Наразі невідомо, скільки і коли КНДР передасть росії ці снаряди.

Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім Чен Ин, швидше за все, постачатиме боєприпаси до росії в обмін на отримання сучасної зброї чи технологій з рф.

Нагадаємо, днями лідери рф і Північної Кореї провели зустріч. США попередили, що йтиметься про зброю, яка потрібна Москві для війни в Україні.

Очільник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Москві. Південна Корея заявила, що давно знала про ці постачання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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